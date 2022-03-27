Мьянма: военная хунта пообещала «истребить» всех несогласных с режимом

Мьянманская военная хунта «истребит» всех противников её режима. Такое заявление сделал фактический лидер Мьянмы, командующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн, выступая на ежегодном военном параде в воскресенье. По словам генерала, власти собираются уничтожить все отряды повстанцев, борющихся за восстановление избранного демократическим путем правительства нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.

Ровно год назад войска мьянманской хунты расстреляли толпу из нескольких сотен безоружных протестующих, а на прошлой неделе — сожгли десятки домов в трех деревнях на севере страны, в попытке найти солдат Народных сил обороны.

В пятницу США ввели против властей Мьянмы новые санкции — через несколько дней после того, как Вашингтон признал насилие военных против исповедующей ислам этнической группы рохинджа геноцидом и преступлениями против человечности. По данным ООН, в 2017-м году солдаты Мьянмы сравняли с землей целые деревни: людей сжигали в их собственных домах, устраивали массовые убийства и изнасилования. Погибли тысячи человек, сотни тысяч рохинджа сбежали в соседний Бангладеш.