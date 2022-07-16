Величественные вершины Кавказских гор уже никогда не будут выглядеть как прежде. Согласно исследованиям, за последние 20 лет здешние ледники потеряли 320 квадратных километров льда, а ряд небольших образований попросту исчезли. Эти изменения фиксируют не только учеными, но и альпинисты, которые поднимаются на большие высоты.

"Изменения ощутимы, меняется раскладка по временам года, месяцы, которые ранее были безопасными для восхождения, такими больше не являются, - отмечает Арчил Бадриашвили, альпинист. - Растут угрозы схода лавин, камнепада. Я сам видел таяние ледников, например, ледник Гергети, который раньше был просто огромным, а сейчас выглядит жалко. Это душераздирающее зрелище. Трудно поверить, как он сократился за 100 лет. Если ситуация не изменится, нас ждет мрачное будущее".

Специалисты отмечают, что именно глобальное потепление повинно в обрушении части ледника у горы Мармолада в Италии. Там в результате катастрофы 3 июля погибли 11 человек. Обрушение совпало с необычно высокими для Альп температурами.

Возможно ли повторение трагедии в других горных региона? Эксперты говорят о полном переформатировании горных экосистем. По словам авторитетного гляциолога Левана Тиелидзе, Кавказ теряет ледники на всех уровнях, некоторые из них опустились более чем на 4 километра. "Эти ледники сокращаются более чем на 1% каждый год, - комментирует Тиелидзе. - Это значит, что некоторые могут исчезнуть через считанные десятилетия, а не через сто лет, как мы думали ранее. Ледники важны для окружающей среды, они создают запасы пресной воды, питают реки Но когда они тают, склоны гор могут стать неустойчивыми, что приводит к сходу лавин!"

О возможных последствиях изменения климата говорят преимущественно ученые, но трагедия в итальянских Альпах потрясла общество. Сегодня все больше людей осознают, что проблему нужно решать немедленно, иначе завтра будет слишком поздно.