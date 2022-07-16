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Россия

Кавказ теряет ледники

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Ледники Кавказа сокращаются на глазах.
Ледники Кавказа сокращаются на глазах.   -   Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Величественные вершины Кавказских гор  уже никогда не будут выглядеть как прежде. Согласно исследованиям, за последние 20 лет здешние ледники потеряли 320 квадратных километров льда, а ряд небольших образований попросту исчезли. Эти изменения фиксируют не только учеными, но и альпинисты, которые поднимаются на большие высоты.

"Изменения ощутимы, меняется раскладка по временам года, месяцы, которые ранее были безопасными для восхождения, такими больше не являются, - отмечает Арчил Бадриашвили, альпинист. - Растут угрозы схода лавин, камнепада. Я сам видел таяние ледников, например, ледник Гергети, который раньше был просто огромным, а сейчас  выглядит жалко. Это душераздирающее зрелище. Трудно поверить, как он сократился за 100 лет. Если ситуация не изменится, нас ждет мрачное будущее".

Специалисты отмечают, что именно глобальное потепление повинно в обрушении части ледника у горы Мармолада  в Италии. Там в результате катастрофы 3 июля погибли 11 человек. Обрушение совпало с необычно высокими для Альп температурами.

Возможно ли повторение трагедии в других горных региона? Эксперты говорят о полном переформатировании горных экосистем. По словам авторитетного гляциолога Левана Тиелидзе, Кавказ теряет ледники на всех уровнях, некоторые из них опустились более чем на 4 километра. "Эти ледники сокращаются более чем на 1% каждый год, - комментирует Тиелидзе. -  Это значит, что  некоторые могут исчезнуть через считанные десятилетия, а не через сто лет, как мы думали ранее. Ледники важны для окружающей среды, они создают запасы пресной воды, питают реки Но когда они тают, склоны гор могут стать неустойчивыми, что приводит к сходу лавин!"

О возможных последствиях изменения климата говорят преимущественно ученые, но трагедия в итальянских Альпах потрясла общество. Сегодня все больше людей осознают, что проблему нужно решать немедленно, иначе завтра будет слишком поздно.