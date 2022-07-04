Италия: трагедия на леднике Мармалада

Поисково-спасательная операция была возобновлена в понедельник в итальянских Альпах после обрушения накануне крупнейшего здесь ледника Мармолада, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек и 8 получили ранения. Ещё 19 человек числятся пропавшими без вести, и число жертв может возрасти.

По данным итальянских СМИ, среди унесенных лавиной людей были иностранцы. Альпийская спасательная служба активировала бесплатный номер, чтобы родственники отправившихся на ледник могли получать информацию.

Обвал произошел в воскресенье, на следующий день после того, как температура воздуха на вершине ледника достигла рекордных 10°С. Лавина обрушилась в районе места Пунта-Рокка на туристическую тропу, по которой шли люди.

Несколько вертолетов и специально обученные собаки были немедленно отправлены для участия в спасательных операциях, но поиски пришлось приостановить с наступлением темноты. Кроме того, вечером начался дождь, и угроза нового схода лавины была высока: от ледника продолжали откалываться куски.

Глава итальянского правительства Марио Драги направил соболезнования семьям погибших.