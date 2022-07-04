English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Италия

Италия: трагедия на леднике Мармалада

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Сход лавины на леднике Мармалада (Италия)
Сход лавины на леднике Мармалада (Италия)   -   Авторское право  Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico de Italia/AP

Поисково-спасательная операция была возобновлена в понедельник в итальянских Альпах после обрушения накануне крупнейшего здесь ледника Мармолада, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек и 8 получили ранения. Ещё 19 человек числятся пропавшими без вести, и число жертв может возрасти.

По данным итальянских СМИ, среди унесенных лавиной людей были иностранцы. Альпийская спасательная служба активировала бесплатный номер, чтобы родственники отправившихся на ледник могли получать информацию.

Обвал произошел в воскресенье, на следующий день после того, как температура воздуха на вершине ледника достигла рекордных 10°С. Лавина обрушилась в районе места Пунта-Рокка на туристическую тропу, по которой шли люди.

Несколько вертолетов и специально обученные собаки были немедленно отправлены для участия в спасательных операциях, но поиски пришлось приостановить с наступлением темноты. Кроме того, вечером начался дождь, и угроза нового схода лавины была высока: от ледника продолжали откалываться куски.

Глава итальянского правительства Марио Драги направил соболезнования семьям погибших.