English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Мармолада: спасатели ищут последнего пропавшего без вести альпиниста

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Поисково-спасательная операция в районе схода ледника Мармолада
Поисково-спасательная операция в районе схода ледника Мармолада   -   Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Число жертв обвала на леднике Мармолада в итальянских Доломитах возросло до десяти. Об этом сообщили местные власти на пятый день поисково-спасательных работ.

В настоящее время установлена личность шестерых погибших, в том числе двух граждан Чехии. Молодых людей опознали родители, прибывшие в населённый пункт Канацеи в сопровождении представителей консульства.

Семь человек госпитализированы с ранениями, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Один альпинист числится пропавшим без вести.

Глава региона Венето Лука Дзайя сравнил обрушение ледяной массы и горной породы с падением 70-этажного здания и заявил, что, несмотря на многолетнее таяние ледников, катастрофу такого масштаба было невозможно предвидеть.

Маурицио Деллантонио, президент Альпийской спасательной службы в Италии, рассказал о продолжающейся операции: "_Сегодня мы продолжим поиски с воздуха с помощью беспилотников, наша цель – найти как можно больше элементов, которые могли бы помочь понять, что произошло, _ведь мы общаемся с родственниками, они ждут от нас точной информации о своих близких".

Из-за риска новых обвалов зона бедствия скорее всего останется полностью закрытой для посещения. По словам учёных университетов Падуи и Пармы, за последнее столетие площадь ледника сократилась на 70%. К 2040 году Мармолада может полностью растаять.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.