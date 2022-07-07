Мармолада: спасатели ищут последнего пропавшего без вести альпиниста

Число жертв обвала на леднике Мармолада в итальянских Доломитах возросло до десяти. Об этом сообщили местные власти на пятый день поисково-спасательных работ.

В настоящее время установлена личность шестерых погибших, в том числе двух граждан Чехии. Молодых людей опознали родители, прибывшие в населённый пункт Канацеи в сопровождении представителей консульства.

Семь человек госпитализированы с ранениями, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Один альпинист числится пропавшим без вести.

Глава региона Венето Лука Дзайя сравнил обрушение ледяной массы и горной породы с падением 70-этажного здания и заявил, что, несмотря на многолетнее таяние ледников, катастрофу такого масштаба было невозможно предвидеть.

Маурицио Деллантонио, президент Альпийской спасательной службы в Италии, рассказал о продолжающейся операции: "_Сегодня мы продолжим поиски с воздуха с помощью беспилотников, наша цель – найти как можно больше элементов, которые могли бы помочь понять, что произошло, _ведь мы общаемся с родственниками, они ждут от нас точной информации о своих близких".

Из-за риска новых обвалов зона бедствия скорее всего останется полностью закрытой для посещения. По словам учёных университетов Падуи и Пармы, за последнее столетие площадь ледника сократилась на 70%. К 2040 году Мармолада может полностью растаять.

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