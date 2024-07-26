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ООН призывает пересмотреть климатические стратегии

Минувший понедельник назвали самым жарким днём в истории
Минувший понедельник назвали самым жарким днём в истории Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Генеральный Секретарь ООН вновь призывает отказаться от ископаемого топлива и усилить борьбу с неравенством

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество срочно пересмотреть свои климатические стратегии — после того, как в понедельник был вновь зафиксирован самый жаркий день в истории наблюдений.

Глава Объединённых Наций подчеркнул, что экстремальные погодные явления уже переходя в разряд обычных и больше не ограничены ни конкретными регионами, ни краткими сроками.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

«Аномальные температуры больше не ограничиваются одним днём, одной неделей или одним месяцем. Если что и объединяет наш разделённый мир, так это то, что все мы всё чаще ощущаем жару».

Генсек ООН вновь призвал ведущие промышленные державы мира ускорить отказ от ископаемого топлива, поскольку это одно из ключевых условий для того, чтобы замедлить изменения климата. Кроме того, необходимо усилить борьбу с неравенством, которое из-за радикальных изменений климата только углубляется.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

«G20 должна переключится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и поддержать уязвимые страны и регионы. Национальные климатические планы должны демонстрировать, как каждая страна будет способствовать достижению глобальных целей, согласованных на COP28».

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, в течение ближайших пяти лет климатические изменения принесут новые температурные рекорды: как из-за выброса парниковых газов, в том числе связанных с человеческой деятельностью, так и из-за смены фазы течений в Тихом океане, которая началась ещё в прошлом году.

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