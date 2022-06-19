Северная Македония, Греция, Албания: встреча у Преспы

Северная Македония, Греция, Албания: встреча у ПреспыКомментарии
По озеру Преспа проходят границы трёх балканских государств: Северной Македонии, Албании и Греции. Долгое время этот район был раздираем политическими противоречиями, прежде всего между Афинами и Скопье. В 2018 на берегу этого озера было подписано соглашение, урегулировавшее основные споры между странами, прежде всего о названии Северной Македонии. Сейчас здесь проходит фестиваль под названием «Знакомьтесь, Преспа». Его отличительной особенностью стало участие гостей из всех трёх стран, которым принадлежит озеро.
Фестиваль «Знакомьтесь, Преспа» собрал артистов, музыкантов, поваров и фермеров из трёх стран на границе Северной Македонии и Греции, у контрольно-пропускного пункта, который закрыт с 1960-х гг. О его открытии ведутся переговоры, рассказывает мэр греческого муниципалитета Преспа Панагиотис Пасхалидис:
«Вчера мы провели встречу в рамках программы INTERREG по развитию региона Преспы. Я думаю, что сделан значительный шаг в вопросах о приграничном сообщении, о переходе "Маркова нога". Это сближает людей. Праздник музыки уже проходит в Дупени».
История КПП «Маркова нога» показательна для местных жителей. Если вы хотите добраться до следующей деревни, которая находится всего в 1 км отсюда, но за границей, вам придется сделать 180-километровый крюк.
Люди с обеих сторон с нетерпением ждут, когда оба государства, Северная Македония и Греция, выполнят свои обязательства по Преспанскому соглашению и как можно скорее откроют этот пункт пересечения границы.