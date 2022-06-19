Северная Македония, Греция, Албания: встреча у Преспы

По озеру Преспа проходят границы трёх балканских государств: Северной Македонии, Албании и Греции. Долгое время этот район был раздираем политическими противоречиями, прежде всего между Афинами и Скопье. В 2018 на берегу этого озера было подписано соглашение, урегулировавшее основные споры между странами, прежде всего о названии Северной Македонии. Сейчас здесь проходит фестиваль под названием «Знакомьтесь, Преспа». Его отличительной особенностью стало участие гостей из всех трёх стран, которым принадлежит озеро.

Это прекрасно. Я рад, что приехал сюда отпраздновать это историческое соглашение вместе с жителями Северной Македонии, Греции и других стран. Это показывает, что жизнь можно сделать лучше, что изменения возможны. Давид Геер посол ЕС в Северной Македонии

Фестиваль «Знакомьтесь, Преспа» собрал артистов, музыкантов, поваров и фермеров из трёх стран на границе Северной Македонии и Греции, у контрольно-пропускного пункта, который закрыт с 1960-х гг. О его открытии ведутся переговоры, рассказывает мэр греческого муниципалитета Преспа Панагиотис Пасхалидис:

«Вчера мы провели встречу в рамках программы INTERREG по развитию региона Преспы. Я думаю, что сделан значительный шаг в вопросах о приграничном сообщении, о переходе "Маркова нога". Это сближает людей. Праздник музыки уже проходит в Дупени».

История КПП «Маркова нога» показательна для местных жителей. Если вы хотите добраться до следующей деревни, которая находится всего в 1 км отсюда, но за границей, вам придется сделать 180-километровый крюк.

Люди с обеих сторон с нетерпением ждут, когда оба государства, Северная Македония и Греция, выполнят свои обязательства по Преспанскому соглашению и как можно скорее откроют этот пункт пересечения границы.