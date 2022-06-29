Саммит НАТО в Мадриде: итоги первого дня

"С вступлением в НАТО Финляндии и Швеции альянс начинает новую эру", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде. Это стало возможно после переговоров с Турцией, которая выступала против членства двух скандинавских стран из-за предполагаемой поддержки их правительствами курдских сепаратистов. Взамен Хельсинки и Стокгольм пообещали "предотвращать деятельность Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Анкара считает террористическими".

"Сегодня лидеры НАТО приняли историческое решение пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО, - сказал Столтенберг. - Соглашение, заключенное прошлой ночью Турцией, подготовило почву для этого решения. Это хорошее соглашение для Турции, это хорошее соглашение для Финляндии и Швеция, и это хорошее соглашение для НАТО".

Министерство юстиции Турции уже заявило, что повторит запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции людей, которых Анкара считает террористами. В ответ на обращение к участникам саммита президента Украины Владимира Зеленского Йенс Столтенберг заявил, что НАТО целиком и полностью поддерживает его страну в войне с Россией:

"Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Союзники будут продолжать оказывать крупную военную и финансовую помощь, и сегодня лидеры стран НАТО договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины".

В декларации саммита НАТО назвала Россию "наиболее серьезной и прямой угрозой евроатлантическому миру и стабильности".

Саммит проходи на фоне демонстрацией украинцев, находящихся в Мадриде. "Мы боремся за наши общие ценности, дайте нам оружие!" - написано на плакатах.

Москва со своей стороны, осудила будущее расширение Альянса, которое произойдёт со вступлением в него Швеции и Финляндии, назвав это "агрессивным и дестабилизирующим" шагом.

В Киеве отметили, что заявлениями из Мадрида "НАТО доказала, что может принимать трудные, но важные решения".

Страны-члены НАТО в среду одобрили усиление своего военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса, что также увеличит численность его сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч военнослужащих.