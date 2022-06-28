English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

"Президент Путин теперь получит больше НАТО"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
В среду лидеры альянса примут решение о приглашении в НАТО Финляндии и Швеции
В среду лидеры альянса примут решение о приглашении в НАТО Финляндии и Швеции   -   Авторское право  Bernat Armangue/AP

Турция снимает свое вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. По итогам переговоров в Мадриде лидеры трех страны подписали совместный меморандум и договорились о создании механизма сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом .

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, президент РФ  Владимир Путин теперь получит больше НАТО на границе с Россией и включение этих стран в альянс в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе. Решение будет принято в среду. 

Йенс Столтенберг отметил, что подписанный меморандум отвечает на опасения Турции, включая вопросы экспорта орудия и борьбы с терроризмом. "Среди наших союзников Турция более всех остальных пострадала от терактов, включая нападения со стороны курдских сепаратистов", — сказал генсек альянса. 

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО.

Согласно подписанному документу, Финляндия и Швеция готовы работать с Турцией по вопросам экстрадиции обвиняемых в терроризме лиц.

Саммит НАТО открылся во вторник в Мадриде. Накануне генсек организации рассказал о планах увеличить в восточной части альянса численность сил быстрого реагирования в 7,5 раз.