"Президент Путин теперь получит больше НАТО"

Турция снимает свое вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. По итогам переговоров в Мадриде лидеры трех страны подписали совместный меморандум и договорились о создании механизма сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом .

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, президент РФ Владимир Путин теперь получит больше НАТО на границе с Россией и включение этих стран в альянс в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе. Решение будет принято в среду.

Йенс Столтенберг отметил, что подписанный меморандум отвечает на опасения Турции, включая вопросы экспорта орудия и борьбы с терроризмом. "Среди наших союзников Турция более всех остальных пострадала от терактов, включая нападения со стороны курдских сепаратистов", — сказал генсек альянса.

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО.

Согласно подписанному документу, Финляндия и Швеция готовы работать с Турцией по вопросам экстрадиции обвиняемых в терроризме лиц.

Саммит НАТО открылся во вторник в Мадриде. Накануне генсек организации рассказал о планах увеличить в восточной части альянса численность сил быстрого реагирования в 7,5 раз.