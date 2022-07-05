Прикрывает ли зонтик НАТО Сеуту и Мелилью?

Сеута и Мелилья - это два испанских анклава в Африке. Накануне саммита НАТО в Мадриде Испания запросила для них гарантий безопасности. Генсек Столтенберг сказал, что для этого необходимо политическое решение союзников.

Распространяется ли коллективная оборона НАТО на Сеуту и Мелилью? Это единственные города Европейского союза, граничащие по суше с Африканским союзом. Договор о создании Альянса включает территории в Европе, Северной Америке, Турцию и острова к северу от Тропика Рака.

Сеута и Мелилья - это два испанских анклава на Средиземноморском побережье Африки. Накануне важного саммита НАТО в Мадриде Испания запросила для них гарантий безопасности.

Новая стратегическая концепция подчёркивает "готовность защищать каждый дюйм союзной территории, отстаивать суверенитет и территориальную целостность всех союзников".

Даже если Сеута и Мелилья не упомянуты по именам, Испания не сомневается, что они - "под зонтиком" НАТО.

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

"Стратегическая концепция ясно дает понять, что [НАТО] будет защищать каждую пядь территории своих государств-членов. Я думаю, это всё, что нужно сказать. Сеута и Мелилья - это Испания.

Однако генеральный секретарь НАТО не столь категоричен. Йенс Столтенберг сказал, что страны-члены принимают решения о коллективной обороне в индивидуальном порядке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"В конце концов, для применения статьи 5 всегда необходимо политическое решение. Но будьте уверены: НАТО всегда рядом, чтобы защищать и оборонять всех союзников".

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