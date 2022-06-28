Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человекКомментарии
По данным на утро вторника, в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин.
Совет безопасности ООН соберется сегодня на заседание из-за ракетного удара РФ по украинскому ТРЦ в Кременчуге, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В Москве задержан оппозиционер Илья Яшин, один из немногих политиков в РФ, остаювшихся в стране и открыто выступавших против вторжения в Украину.
Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие войск на восточных границах альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе. По его словам, НАТО увеличит число военнослужащих с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.
Турецкая компания BaykarTech, производящая беспилотные летательные аппараты "Байрактар", заявила, что передаст Украине несколько беспилотников безвозмездно.
НАТО планирует резко нарастить присутствие войск на восточных границах союза, сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе. По его словам, НАТО увеличит число военнослужащих на восточных границах с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч. Отмечается, что решение связано с прямой угрозой европейской безопасности со стороны РФ.
Оппозиционер Илья Яшин, оставшийся в России и открыто выступавший против вторжения в Украину, задержан и находится в ОВД Лужники.
В полиции составили протокол о неповиновении требованию полицейского, сообщил адвокат Яшина Вадим Прохоров.
"В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КОАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в соцсетях.
Турецкая компания BaykarTech, производящая беспилотные летательные аппараты "Байрактар", передаст Украине три беспилотника безвозмездно. Такое решение было принято после того, как в ходе кампании, организованной украинским телеведущим и волонтером Сергеем Притулой и блогером Игорем Лаченковым, было собрано достаточно средств, на покупку нескольких "Байрактаров".
Baykar'dan duyuru!— BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022
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Announcement from Baykar!
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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY
Совет Безопасности ООН соберется сегодня на заседание из-за ракетного удара РФ по украинскому ТРЦ в Кременчуге, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Омерзительно. Абсолютно омерзительно. Совет Безопасности соберется, чтобы обсудить зверства России против мирных жителей. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности", - написала Томас-Гринфилд в Твиттере.
Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 27, 2022
По данным на утро вторника, в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.
"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал Лунин в Телеграм-канале утром во вторник.