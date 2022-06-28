Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

По данным на утро вторника, в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин.

Совет безопасности ООН соберется сегодня на заседание из-за ракетного удара РФ по украинскому ТРЦ в Кременчуге, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В Москве задержан оппозиционер Илья Яшин, один из немногих политиков в РФ, остаювшихся в стране и открыто выступавших против вторжения в Украину.

Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие войск на восточных границах альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе. По его словам, НАТО увеличит число военнослужащих с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.

Турецкая компания BaykarTech, производящая беспилотные летательные аппараты "Байрактар", заявила, что передаст Украине несколько беспилотников безвозмездно.