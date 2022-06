Текстовая трансляция Euronews | В результате удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 18 человек

Совет Безопасности ООН соберется сегодня на заседание из-за ракетного удара РФ по украинскому ТРЦ в Кременчуге, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Омерзительно. Абсолютно омерзительно. Совет Безопасности соберется, чтобы обсудить зверства России против мирных жителей. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности", - написала Томас-Гринфилд в Твиттере.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay