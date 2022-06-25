Россия одна несёт ответственность за глобальный продовольственный кризис: с таким заявлением выступили министры иностранных дел "Большой семёрки". Они призвали Кремль "прекратить разрушение инфраструктуры и разблокировать украинские порты", в противном случае голодная смерть будет угрожать миллионам людей во всём мире.

Также Запад обвиняет российское руководство в том, что оно использует продовольственный кризис в качестве гибридного оружия, надеясь добиться отмены санкций.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Санкции, которые мы ввели против России — коллективно, со многими другими странами — не затрагивают продовольствие, продукты, удобрения, страховщиков, перевозчиков. Поэтому нет никаких причин, никаких, кроме российской блокады Украины и отказа России во многих случаях экспортировать собственное зерно по политическим причинам. Нет причин, по которым оно не должно экспортироваться".

У Кремля мнение строго противоположное: по словам российского президента, кризис вызван "безответственной политикой" "Семёрки" и мировых финансовых организаций.

Владимир Путин, президент России:

"Это не итог последних месяцев и не следствие специальной военной операции по защите Донбасса. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода".

По словам Путина, в этом году ожидается хороший урожай, и Россия сможет увеличить поставки зерна на мировые рынки: с 37 млн тонн до 50 млн т. Украина и страны Запада обвиняют Москву в том, что увеличение экспорта происходит за счёт вывоза украинского зерна.