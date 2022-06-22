У российских дизайнеров нет тканей

84 дизайнера из разных городов России представляют свои коллекции на первой Московкой неделе моды. С начала российского военного вторжения в Украину рынок РФ покинули многие международные ритейлеры и бренды.

Власти выражают увереность, что такация ситуация создаст новые возможности для российских предпринимателей, но в профессиональной среде указывают на зависимость бизнеса от импорта.

"Наши коллекции полностью состоят из иностранного сырья, нет ничего, кроме команды, которая русская, а все остальное, начиная от клеевой, любой пуговички, любой беечки, швейных машинок ... то есть нет ничего, что мы производим в нашей стране", — отметила дизайнер Олеся Шиповская, основательница бренда Lesyanebo.

Дизайнеры ищут пути продолжить работу в новых условиях. Юлия Скалатская говорит, что продажи ее бренда в последнее время выросли, но не из-ха ухода известный компаний, а благодаря вложенным в бизнес усилиям. "Я работаю только с итальянскими тканями, мы используем в пошиве шелк и шерсть. Конечно, мне сейчас гораздо сложнее стало выезжать в Италию. Есть обходные пути , чтобы доставить эту ткань сюда", — говорит она.

В понедльник Госдума приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя. На днях в ассртименте российского интрент-магазигна Wildberries появилась одежда Zara, Bershka и других западаных бренодов. О выходе на росский рынок ведут переговры несколько турекцих комнпаний.