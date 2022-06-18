Индейцы Колумбии страдают от вооруженного насилия из-за кокаина

Это отдаленные горные районы на севере колумбийского департамента Каука в провинции Буэнос-Айрес. Кокаиновые кусты здесь занимают территорию в 16 тысяч га. Масштабы контрабанды наркотиков растут, для охраны плантаций привлекают вооруженных людей. Несмотря на смену двух правительств в этом регионе мало что изменилось и от разгула преступности страдают коренные жители, представители индейского племени наса, которые пытаются противостоять выращиванию коки. Среди жертв вооруженного насилия — 14-летний ребенок.

Фабиан Камайо Гуэйтио потерял двух братьев, он также получил ранение, когда в него стреляли бывшие участники леворадикальных повстанческих группировок. "Большинство этих вооруженных группировок состоит из подростков, у них больше нет политического руководства, идей революции. Они больше сосредоточены на экономических проблема. Более всего они заинтересованы в защите всего, что связано с доходами от нелегального выращивания коки", — говорит Фабиан.

Овеймар защищает местных жителей от насилия. Он говорит, что мирный договор с Революционными вооружёнными силами Колумбии привел к раздроблению движения на мелкие группировки, которые теперь воюют за кокаин. Через несколько дней после съемок Овеймар пострадал в перестрелке, но к счастью выжил.

Вдоль дорог здесь заметны граффити, принадлежащие различным бандам — все это свидетельства масштабов насилия в регионе. 89 племенных лидеров были убиты в Колумбии с 2018 года, большинство из них в департаменте Каука.

"Я не могу больше жить в моей деревне, я была вынуждена уехать из-за постоянных преследований, они нас сразу замечают из-за нашей рабочей формы и считают нас препятствием, что мы мешаем им работать и делать что они захотят", — рассказывает активистка Джоана Дагуснас, координатор Resguardo Paez de Corinto.

Каука считается самым опасным для правозащитников регионом Колумбии. Из Кауки передает корреспондент Euronews Эктор Эстепа: "С момента подписания мирного договора с силами РВСК в Колумбии были убиты более 900 представителей общественности. Индейцы наса в Кауке осуждают насилие, которое подогревается недолжным выполнением условий договора. Они призывают власти усилить присутствие, поддержать образование и развитие проектов, которые принесут пользу местным жителям".