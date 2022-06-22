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мир

Новый год Андах: улыбки и хорошее настроение обязательны

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 Viktoria Sinkevich
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New Year in the Andes
New Year in the Andes   -   Авторское право  AFP

Зимнее солнцестояние, или новый 5530 год, по календарю народов аймара десятки боливийцев встретили в Андах возле доинкского древнего городища Тиуанако. По материалам археологических раскопок, это поселение датируется 1500 до н.э.

По материалам археологических раскопок, поселение Тиуанако датируется 1500 до н.э.

Традиционно крестьяне-аймара занимались выращиванием коки, листья которой используются и по сей день в традиционной медицине и в религиозных церемониях в качестве подношения богу Солнца Инти и богине Земли Пачамаме. 

Приветствуя первые лучи солнца под призывы к гармонии и единству, жители южного полушария отмечают начало нового сельскохозяйственного цикла. 

Хорошее настроение и улыбки являются обязательным условием праздника.