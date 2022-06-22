Новый год Андах: улыбки и хорошее настроение обязательны

Зимнее солнцестояние, или новый 5530 год, по календарю народов аймара десятки боливийцев встретили в Андах возле доинкского древнего городища Тиуанако. По материалам археологических раскопок, это поселение датируется 1500 до н.э.

По материалам археологических раскопок, поселение Тиуанако датируется 1500 до н.э.

Традиционно крестьяне-аймара занимались выращиванием коки, листья которой используются и по сей день в традиционной медицине и в религиозных церемониях в качестве подношения богу Солнца Инти и богине Земли Пачамаме.

Приветствуя первые лучи солнца под призывы к гармонии и единству, жители южного полушария отмечают начало нового сельскохозяйственного цикла.

Хорошее настроение и улыбки являются обязательным условием праздника.