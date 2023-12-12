В Колумбии изъята рекордная партия наркотиков

By Euronews

Новоизбранный президент страны Густаво Петро решил изменить политику борьбы с наркоторговлей при экономической поддержке США

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Рекордные 195 тонн кокаина и 176 тонн марихуаны были изъяты в Колумбии в ходе международной операции при участии 42 стран.

За полтора месяца было произведено 574 ареста, 113 лодок, шесть полупогружных лодок и два самолета.

Колумбия, крупнейший в мире производитель кокаина, в 2022 году увеличила посевы листьев коки почти на 13%, достигнув рекордных 230 000 гектаров, говорится в докладе ООН.

Густаво Петро, первый левый президент в истории страны, предложил изменить подход к борьбе с наркотиками, которую Колумбия ведет при экономической поддержке США, основного рынка сбыта южноамериканского кокаина.