Они уехали, что будет дальше?

После вторжения в Украину самые, пожалуй, светлые умы тысячами покидают Россию. Наш журналист Моника Пинна расследует причины этой утечки мозгов и ведет рассказ от первого лица.

"Художники, журналисты, программисты, ученые - российские профи массово покидают страну. Куда они едут и почему? Какую страну оставляют после себя? Вот несколько историй, которые я услышала в Берлине.

"В России плюют на политику"

До войны Анна Демидова руководила независимой театральной труппой в Москве. В начале марта девушка уехала в Берлин.

"С начала войны я участвовала во всех акциях протеста, которые проходили в столице. С каждым днем выходить становилось труднее и труднее, - рассказывает Демидова. - Полиции становилось все больше, людей начали задерживать не только во время протестов, но и просто на улице или в метро. Моя семья очень беспокоилась за меня, потому что я не только участвовала, но и организовывала некоторые из этих маленьких низовых инициатив. Близкие подтолкнули меня немного к тому, чтобы уехать".

Убежденная в социальной и политической роли искусства, Анна говорит, что война изменила для нее все. "До того, как Путин начал войну, я пыталась вложить все свои силы как человек, гражданин, художник, в то, чтобы люди осознали: нам нужно больше ответственности, мы должны участвовать в политической жизни. Потому что люди не понимают политику, им это неинтересно, им наплевать на то, что происходит в России", - отмечает она.

Журналисты в изгнании

Подавление свободы слова в России привело к массовому оттоку российских журналистов. Меня особенно тронула встреча с людьми моей профессии, вынужденных бежать.

Ангелина Давыдова, известный и за пределами России экологический журналист из Санкт-Петербурга, уехала в Берлин 11 марта. Женщина рассказывает: "Я поняла, что если хочу продолжать работу, если хочу продолжать публично выражать свою точку зрения в СМИ и соцсетях, то должна принять решение. Либо я остаюсь в стране и молчу, либо и живу в страхе за каждое публичное выступление, либо уезжаю. Я решила уехать".

Наука в изоляции

Еще одной моей собеседнице, Соне Веселовой, 23 года. Она занимается биоинформатикой - наукой, объединяющей биологию, статистику и информационные технологии. Девушка - одна из 70 тысяч работников сферы высоких технологий, которые, как считается, покинули Россию, вызывая опасения о настоящей утечке мозгов, особенно среди молодых и высококвалифицированных специалистов.

"Когда я уезжала, я была на шестом курсе. То есть это, по сути, магистратура. Это был мой последний курс, но, к сожалению, я не смогла его закончить. Я ушла в академический отпуск в надежде, что однажды мне удастся закончить учебу", - рассказывает Соня.

Сейчас Соня работает из Берлина фрилансером, разрабатывает программное обеспечение для небольших компаний со всего мира. "Многие институты, университеты перестали сотрудничать с учеными из России, - говорит она. - Это - еще одна причина для ученых уехать, невозможно заниматься наукой, делать открытия, создавать что-то новое и значимое, будучи в изоляции от всего мира. По этой же причине уезжают и многие IT-специалисты".

Теперь Соня помогает украинским беженцам, прибывающим в Берлин. Это ее способ выступать против войны.

Журналисты художники, осуждающие ограничение свободы слова в России, технические специалисты, использующие свои навыки, чтобы дать онлайн-пространство диссидентам - все мои собеседники в Берлине полны решимости способствовать переменам на родине - пока из-за рубежа".