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Французская школа для украинских детей

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 Monica Pinna
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Witness   -   Авторское право  euronews

До начала российского вторжения в Украине было 7,5 миллионов детей. Около двух миллионов из них стали беженцами. Первое, что им необходимо, когда они оказываются в безопасном месте в чужой стране, это школа. Я отправилась во Францию, чтобы узнать, как украинские дети-беженцы интегрируются в новую жизнь за границей.

Слова подростка, спокойно сидящего за школьной партой, по-настоящему потрясают:

"Многих людей изнасиловали или убили просто так. Если ты не хочешь видеть это или быть частью этого, ты должен уехать".

Сергею Горбоносу 17 лет, он родом из Днепра, в Восточной Украине. Он приехал во Францию без родителей вместе с несколькими другими молодыми украинцами из того же города, которых он никогда раньше не встречал. С тех пор эта группа из 26 украинцев стала как одна семья.

"Мы все понимаем, что находимся в одинаковой ситуации, - объясняет Сергей. - Если кто-то потеряет родителей, это будет самое страшное для всех, и все будут помогать".

Мы встретились с Сергеем в Школьном комплексе Диуа в спокойном южнофранцузском городке Ди. Этот идиллический горный район стал убежищем для этих учеников из охваченной войной Украины. Руководство школы разработало для них интенсивный курс французского языка. Цель состоит в том, чтобы постепенно интегрировать их в занятия по другим предметам.

Разговоры о войне в классе не ведутся, рассказала мне учительница французского. Из-за хихиканья над порой смешным французским произношением, настроение иногда падает. А попытки прочитать французскую букву "U" снова вызывают смех.