Копия подводной пещеры Коске

В Марселе для посетителей открывается реплика подводной пещеры Коске, где были найдены единственные известные на сегодня в мире наскальные изображения морских животных.

Пещера названа по имени дайвера Анри Коске, который обнаружил её в 1985 году. Он рассказывает:

"Я работал над проектом реконструкции с самого начала, в основном глазами, чтобы помочь художникам и скульптурам, которые создали все остальные части пещеры. Главная цель — как можно больше приблизить ее к реальности".

Специалисты пытаются изучить и воссоздать все изображения, так как пещере с артефактами угрожает дальнейшей затопление из-за глобального потепления климата.

"Все пространство будет представлено в контексте палеолита, с вопросами о том, почему раньше в гавани Марселя жили пингвины и зачем их рисовали на стенах пещеры Коске 30 тысяч лет назад, почему уровень моря повысился со временем ледникового периода ?" , — говорит Женевьев Российон, глава компании Kleber Rossillon, управляющей местами культурного и исторического наследия.

Эксперты ускорили работу после внезапного подъема уровня воды в 2011 году и обещают воссоздать пещеру в точности до миллиметра. Ученые до сих пор пытаются разобраться, для каких целей использовалась пещера, так как люди в ней не жили.