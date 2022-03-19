Украинские беженцы в Венгрии

Более 290 тысяч беженцев с Украины прибыли в Венгрию за последние три недели. Большинству из них срочно требуется временное жильё. Местная организация Migration Aid помогает людям решить эту проблему, арендовав здание общежития, где могут разместиться 280 человек. Всю работу выполняют здесь волонтёры.

– При любом кризисе через какое-то время люди начинают уставать, – говорит Андраш Зиверт, один из координаторов организации, – А некоторые наши волонтёры трудятся непрерывно, спят прямо здесь всего лишь час или два. Поэтому я им говорю, что это настоящий марафон, что их помощь нужна будет и через неделю, и лучше отдохнуть хотя бы день, иначе они просто сгорят.

Беженцы, большинство из которых – женщины и дети, могут бесплатно остановиться здесь на три дня. Ещё один центр устроен на Восточном вокзале Будапешта. Для детей здесь предусмотрен специальный уголок, где им раздают игрушки и книжки, альбомы для рисования, что, по словам организаторов, помогает им справиться с выпавшими им переживаниями. Из Будапешта передаёт корреспондент Euronews Нора Шенуда:

– Большинство волонтеров, с которыми я разговаривала в детском уголке, говорили, что сильно устали и очень переживают за детей, оказавшихся в такой ситуации. При этом, по их словам, сознание того, что они могут кому-то помочь, придаёт им силы.