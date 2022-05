Текстовая трансляция Euronews | Шестой пакет санкций ЕС против России еще не согласован

Посольство США возобновило работу в Киеве, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Звездно-полосатый флаг вновь развевается над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу диппредставительства в столице Украины", - написал Блинкен в Твиттере.

The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG