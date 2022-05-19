Текстовая трансляция Euronews | Шестой пакет санкций ЕС против России еще не согласован

Текстовая трансляция Euronews | Шестой пакет санкций ЕС против России еще не согласованКомментарии
Основные усилия по ведению боевых действий ВС РФ сосредоточили на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Украине. Обстреляны из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
Президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна вслед за Турцией блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и громады, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией – должны знать, что Украина вернется", - заявил в вечернем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата компенсаций Россией.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о вероятности того, что массовый голод и недоедание во многих странах мира могут затянуться на несколько лет, если сейчас не предпринять шаги для прекращения глобального продовольственного кризиса. Он призвал Россию высвободить украинское зерно.
С начала вторжения войск РФ в Украину погиб 231 ребенок, 427 детей были ранены, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Подчеркивается, что цифры могут быть выше, так как сейчас не удается определить фактическое количество погибших и раненых детей из-за активных боевых действий в некоторых регионах страны.
Сенат США утвердил новым послом США в Украине Бриджит Бринк, которая ранее возглавляла американскую дипломатическую миссию в Словакии. Должность посла Соединенных Штатов в Украине оставалась вакантной почти три года. Накануне, 18 мая, посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за российского вторжения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что массовый голод в некоторых странах мира может затянуться на годы, если сейчас не предпринять шаги для прекращения глобального продовольственного кризиса. Он призвал Россию обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины. РФ и Украина обеспечивают треть мировых потребностей в пшенице и половину поставок растительного масла.
Гутерриш сказал, что всего за два года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, удвоилось - со 135 миллионов до 276 миллионов человек.
Генсек ООН подчеркнул, что война в Украине усугубила продовольственную нестабильность. Негативное влияние оказывают также глобальное потепление и пандемия коронавируса.
Война в Украине практически перечеркнула процесс восстановления после пандемии, начавшийся в 2021 году, отмечают авторы доклада, подготовленного Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин опубликовал"Топ недружественных стран по количеству санкций против России".
В первую тройку вошли США, Канада и Швейцария, которые ввели наибольшее число ограничительных мер в отношении РФ. Во второй половине списка - Великобритания, страны Евросоюза, Австралия и Япония.
"Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", - полагает Володин.
В среду, 17 мая, во второй половине дня российские войска обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с мирными людьми возле села Давидов Брод Херсонской области, которые пытались выехать в Бериславский район, говорится в сообщении Офиса генерального прокурора. Отмечается, что в результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, шестеро были ранены.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебазаявил в интервью нидерландскому изданию NRC, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата Россией репараций.
Победа – это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы
Российская армия обстреляла Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Село Великая Костромка частично осталось без электричества и газа, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
"Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село отчасти без света и газа", - написал Резниченко в телеграм-канале в четверг утром.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил жителей городов, которые оккупированы российской армией, что Украина вернет их под свой контроль.
"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется. О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым", - заявил украинский президент.
Посольство США возобновило работу в Киеве, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Звездно-полосатый флаг вновь развевается над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу диппредставительства в столице Украины", - написал Блинкен в Твиттере.
The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2022
Утренняя сводка Генштаба ВСУ:
- Основные усилия по ведению боевых действия ВС РФ сосредоточили на Донецком направлении.
- Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Украине.
- На Северском направлении российские военные продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
- Обстреляны из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей, нанесен ракетный удар по населенному пункту Десна.
- На Харьковском направлении основные усилия ВС РФ сосредотачивались на удержании ранее занятых рубежей, а также проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций.