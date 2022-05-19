Текстовая трансляция Euronews | Шестой пакет санкций ЕС против России еще не согласован

Основные усилия по ведению боевых действий ВС РФ сосредоточили на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Украине. Обстреляны из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна вслед за Турцией блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и громады, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией – должны знать, что Украина вернется", - заявил в вечернем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата компенсаций Россией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о вероятности того, что массовый голод и недоедание во многих странах мира могут затянуться на несколько лет, если сейчас не предпринять шаги для прекращения глобального продовольственного кризиса. Он призвал Россию высвободить украинское зерно.