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Новости Европы

Десятикратное наращивание войск НАТО на востоке Европы

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 Alice Tidey
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Оператор НАТО следит за полетами авиации
Оператор НАТО следит за полетами авиации   -   Авторское право  AP Photo/Frank Augstein

Численность войск НАТО, дислоцированных на восточном фланге альянса, достигла 40 тысяч человек - почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. По данным брюссельской штаб-квартиры, в феврале 2021 года, то есть за год до российского нападения на Украину, под непосредственным командованием НАТО находилось 4650 военнослужащих. Эти войска были размещены в четырех многонациональных боевых группах, расположенных в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Затем Россия начала концентрировать свои войска и боевую технику вдоль своей границы с Украиной, ускорив эти действия в конце прошлого года и в январе. Москва утверждала, что это был оборонительный шаг в связи с стремлением Украины вступить в НАТО и расширением трансатлантического альянса на восток с 1990-х годов.

В ответ НАТО и его 30 членов стали укреплять свои восточные позиции дополнительными силами и средствами.

Через месяц после начала вторжения России в Украину под непосредственным командованием НАТО находилось 40 тысяч солдат. При этом каждая существующая боевая группа была резко усилена - в Польше численность военнослужащих увеличилась с 1010 до 10500, а четыре новые боевые группы были созданы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Кроме того, многие европейские страны пригласили дополнительные американские войска на свою территории в соответствии с двусторонними соглашениями. В результате общее количество солдат США в Европе достигло примерно 100 тысяч человек - самого высокого уровня с 2005 года.

Агрессия России также заставила европейских членов НАТО обязаться значительно увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь цели альянса в 2% ВВП. Союзники также начали «перезагрузку» своей стратегии, обещая ещё больше укрепить свою боеспособность на земле, на море и в воздухе. Более подробная информация об этой стратегии должна быть представлена ​​на саммите НАТО в июне.

Кроме того, две европейские страны - Швеция и Финляндия - официально обратились с просьбой о их присоединении к оборонному альянсу, что фактически удвоит протяжённость общей границы альянса с Россией.

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