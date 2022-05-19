Украина продлевает военное положение и обещает вернуть оккупированные города

В Дергачах, к северу от Харькова, разбирают завалы Дома культуры, в котором после попадания снаряда произошел пожар. Здание использовалось как пункт раздачи и хранения гуманитарной помощи.

Несмотря на отступление российских войск из окрестностей Харькова в результате контрнаступления украинской армии, бои в этом районе не прекращаются.

В среду с металлургического завода "Азовсталь" на автобусах были вывезены около 700 украинских военных.

По данным Минобороны России, за два дня последний оплот сопротивления Мариуполя в общей сложности покинули 959 военных, в том числе 80 раненых. Их доставляют на территорию самопровозгашенной ДНР.

В Украине происходящее называют "эвакуацией", в России - "сдачей в плен".

Выступая с ночным обращением, президент Владимир Зеленский заявил, что продлевает военное положение в стране еще на 90 дней.

Наша армия и все те, кто защищает государство, должны иметь все законные инструменты, чтобы действовать спокойно. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и населенные пункты, которые находятся под оккупацией, под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем в Киеве снова открылось посольство США - через месяц после того, как российские войска отказались от попытки захватить столицу.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится: "_Благодаря тому, что украинский народ защитил свою родину от бессовестного вторжения России, _над посольством снова развеваются звезды и полосы".

Также стало известно, что Конгресс США единогласно одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине, которая была вакантна на протяжении трех лет.

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