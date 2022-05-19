США пытаются уговорить Турцию

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, поставив под сомнение возможность для двух стран быстро присоединиться к Альянсу.

В Анкаре подчёркивают, что готовы снять претензии и дать "зелёный свет", но для этого там хотят получить от Стокгольма и Хельсинки гарантии.

Турция обвиняет Финляндию и особенно Швецию в активной поддержке курдских движений, которые Анкара называет террористическими.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Расширение НАТО имеет для нас смысл, если они с уважением отнесутся к нашей точке зрения. По меньшей мере непоследовательно оказывать всяческую поддержку членам РПК, и в то же время просить нас поддержать их вступление в НАТО".

Решить проблему пытается Вашингтон: в Нью-Йорке в среду прошла встреча министров иностранных дел США и Турции.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:

"Турция поддерживала политику открытых дверей НАТО и до этой войны. Но что касается нынешних стран-кандидатов — у нас есть законные опасения по поводу безопасности, по поводу того, что они могут поддерживать террористические организации".

Вступление в НАТО новых стран должны единогласно одобрить все участники Альянса.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Турция и все наши союзники решительно поддерживают Украину. Мы хотим, чтобы российской агрессии пришел конец. Я благодарен за проявленную нами солидарность, за солидарность, проявленную Турцией".

В то же время американские политики ищут и другие рычаги влияния: так, в сенате заявили, что позиция Турции может негативно повлиять на решение о поставках американских истребителей F-16.