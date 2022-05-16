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Мали

Мали выходит из "Сахельской пятёрки"

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Мали выходит из "Сахельской пятёрки"
Мали выходит из "Сахельской пятёрки"   -   Авторское право  Capture d'écran Euronews/AFP

Мали выходит из всех структур «Сахельской пятёрки», об этом заявили военные, захватившие здесь власть около двух лет назад. В феврале они выслали из страны французского посла, а в начале месяца разорвали с Францией все военные соглашения. Малийские власти обвинили тогда Париж в нарушении суверенитета своей страны и были недовольны прекращением проведения совместных французско-малийских операций.

– Противодействие некоторых стран-членов «Сахельской пятёрки» председательству Мали связано с интригами государства, расположенного вне региона, отчаянно стремящегося изолировать Мали, – заявил Абдулае Майга, представитель переходного правительства. Из этой ситуации правительство Республики Мали делает вывод о потере автономии, инструментализации и серьёзном нарушении работы органов группы пяти. Исходя из этого Мали принимает решение о выходе из всех структур и органов «Сахельской пятёрки», включая совместные вооружённые силы.

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года. Помимо Мали, в неё вошли тогда Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания. Задачей группы называлось обеспечение безопасности и совместные действия по борьбе с международным терроризмом. Отношения Мали с Францией и другими странами ЕС серьёзно ухудшились за последние месяцы.