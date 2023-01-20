Новая партия российской военной авиатехники для Мали

Власти Мали получили новую партию военной авиатехники.

Агентство Франс Пресс отмечает, что самолеты Су-25, L-39 и вертолеты Ми-8 были доставлены из России, а на церемонии их передачи военно-воздушным силам страны присутствовал российский посол Игорь Громыко.

Первые две партии боевых самолетов и вертолетов Москва передала Бамако весной и летом прошлого года в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. СМИ сообщают, что в этой африканской стране также действуют наемники российской ЧВК Вагнера.

Полгода назад Франция, ведущая в регионе Сахеля борьбу с террористическими группировками, вывела свой контингент из Мали.

В заявлении администрации французского президента отмечалось, что 15 августа 2022 года Париж завершил передислокацию своих сил в рамках антитеррористической операции "Бархан", которая проводится в Сахеле.

Решение было из-за отсутствия "политических и оперативных условий" для поддержания военного присутствия на малийской территории. При этом подчеркивалось, что Франция сохранит свое военное присутствие в других странах региона для продолжения борьбы с терроризмом и поддержания стабильности.

О планах вывести своих военных заявили и власти Германии.

"Силы обороны Мали вновь встали на ноги и теперь вызывают уважение, создавая положительный образ страны. Но это не нравится тем, кто хочет, чтобы армия оставалась в роли вечного помощника, и ностальгирует по ушедшей эпохе", - заявил на церемонии передачи авиатехники ВВС полковник Садио Камара, исполняющий обязанности министра обороны.

За последние три года в Мали произошли два военных госпереворота. В мае 2021-го временным президентом страны был объявлен полковник Ассими Гоита. Назначенные на февраль 2022-го выборы были отложены на два года якобы из соображений безопасности.