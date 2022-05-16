ЕС может заплатить Венгрии за эмбарго на российскую нефть

На заседании Совета по иностранным делам Евросоюза Венгрия снова не позволила ввести эмбарго на российскую нефти. Две недели назад Брюссель предложил постепенно сокращать её закупки. Но Будапешт просит европейских инвестиций, чтобы гарантировать строительство новой инфраструктуры, включая нефтепроводы из других стран. Венгерский министр Петер Сийярто сказал, что это смягчило бы ущерб от потери важнейшего источника энергии:

«Европейская комиссия создала проблему, когда предложила отказаться от российской нефти. Поэтому вполне законно ожидать, что Венгрия и венгерский народ предложат своё решение об инвестициях, компенсации потерь или предотвращении роста цен. Это потребует полной модернизации венгерской энергетической структуры, для чего требуется от 15 до 18 миллиардов евро. ”

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Евросоюз давно указал России на недопустимость вторжения в Украину, но дальнейшим шагам препятствует Венгрия:

«Теперь, к сожалению, весь Союз находится в заложниках у одного государства-члена, которое не помогает нам найти консенсус».

Верховный представитель ЕС по внешней политике сообщил, что сейчас с Венгрией ведутся технические переговоры с целью понять, сколько ей нужно денег, и сколько времени займет выполнение её решения. Но Жозеп Боррель настаивал, что все понимают общую цель:

«Одно ясно для всех в Совете: мы должны избавиться от энергии, поступающей в Европейский Союз из России в виде нефти и газа. Мы должны преодолеть эту сильную зависимость, которая делает нас очень уязвимыми».

Ещё три государства, получающие российское ископаемое топливо - Болгария, Чешская республика и Словакия - также требуют от Европейской комиссии разрешить им продолжать импортировать из РФ энергоносители после декабря 2024 года. Но если Венгрия даст согласие на эмбарго к этому крайнему сроку, они одобрят сделку.