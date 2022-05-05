Кому больше навредит нефтяное эмбарго?

ЕС прилагает усилия, чтобы все его члены присоединились к запрету на импорт российских энергоносителей.

Но, не смотря на то, что Председатель Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, подчеркнула важность единогласной поддержки, часть стран Евросоюза оказывает сопротивление.

Тем не менее, Германия, один из крупнейших импортеров углеводородов, одобрила эту идею, что дает новый стимул для реализации планов.

Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата:

— Факт, что все это необходимо внедрить, но, как уже говорилось, могут возникнуть небольшие задержки. Впрочем, это не означает, что мы, как нация, не можем поддержать нефтяное эмбарго.

Из России в ЕС поставляется около 25% нефти, но некоторые страны зависят от ее импорта больше, чем другие.

Евро комиссия считает, что, для того чтобы сорвать военные планы Путина в Украине, поставки российской нефти должны быть запрещены в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - до конца года.

Но, Чехия, например, просит отсрочки на срок до 3х лет.

— Мы поддерживаем самые жесткие санкции против России, в нашей позиции ничего не изменилось, но мы также с самого начала придерживались мнения, что эти санкции не должны вредить чешским гражданам больше, чем Российской Федерации Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Венгрия настаивает, что новые санкции разрушат экономику страны. Правительство намерено использовать право вето против предложений Еврокомиссии.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии :

— В настоящее время, повторяю, в настоящее время физически невозможно функционировать венгерской экономике без российского газа.

Для того, чтобы новый пакет санкций был подписан, он должен быть сначала одобрен послами ЕС. Эксперты считают, что для его утверждения, придется применить гибкие меры.