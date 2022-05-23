Гордый Будапешт вызван Брюсселем на ковёр

Европейская комиссия пришла к заключению, что за минувший год ухудшилось соблюдение Венгрией принципов правового государства и прав человека, особенно ЛГБТИ-сообщества. Осуждению подверглось также прослушивания телефонов венгерских оппозиционных журналистов и бизнесменов. 4 года назад против Будапешта была возбуждена дисциплинарная процедура по статье 7 Союзного договора с целью заставить еговернутся к уважению основных ценностей ЕС. Но на парламентских выборах в апреле этого года популистское правительство во главе с Виктором Орбаном получило внушительную поддержку. В понедельник в Брюсселе были заслушаны его представители.

«Самое главное, это то, что 3 апреля венгры сделали свой внутренний выбор, - сказала министр юстиции Юдит Варга. - Наши люди также следят за европейскими событиями, и их реакция на процедуру по 7 статье состоит в том, что они поддерживают политику венгерского правительства по Европе и всем вопросам, связанным с верховенством права. Избиратели знают, что венгерское национально-консервативное правительство делает всё на благо венгерского народа. Полученный им мандат из более чем трех миллионов голосов заслоняет всё остальное и на всё даёт правильные ответы».

Больше всего в ЕС Скандинавские страны и Нидерланды критикуют Венгрию за отход от демократии и общих норм. Датский министр иностранных дел назвал сомнительной политическую обстановку перед выборами. Но ожидается, что дисциплинарная процедура против Будапешта не приведет к санкциям против него или к урегулированию взаимных разногласий.

Даниэль Хегедуш, , считаетЮ что и нынешние слушания в Брюсселе этого не приблизили.

«За последние почти 4 года такие слушания, как нынешние, практически ни к чему не привели, - сказал аналитик Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедуш. - Я бы не сказал, что они бесполезны - они всегда служили рычагом для оказания некоторого давления на правительства в Европейском союзе, будь то венгерское или польское».

Тем временем ЕС утвердил так называемый "механизм бюджетной увязки". Он может лишить Венгрию финансирования, если она не будет бороться с коррупцией. Евросоюзу также нужна от венгерского правительства добрая воля и подчинения большинству для введения очередного пакета санкций против Москвы. Пока же Будапешт блокирует эмбарго на поставки из России нефти.