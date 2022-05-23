Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Гордый Будапешт вызван Брюсселем на ковёр

Access to the comments Комментарии
 Sandor Zsiros
euronews_icons_loading
министр юстиции Венгрии Юдит Варга
министр юстиции Венгрии Юдит Варга   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Европейская комиссия пришла к заключению, что за минувший год ухудшилось соблюдение Венгрией принципов правового государства и прав человека, особенно ЛГБТИ-сообщества. Осуждению подверглось также прослушивания телефонов венгерских оппозиционных журналистов и бизнесменов. 4 года назад против Будапешта была возбуждена дисциплинарная процедура по статье 7 Союзного договора с целью заставить еговернутся к уважению основных ценностей ЕС. Но на парламентских выборах в апреле этого года популистское правительство во главе с Виктором Орбаном получило внушительную поддержку. В понедельник в Брюсселе были заслушаны его представители.

«Самое главное, это то, что 3 апреля венгры сделали свой внутренний выбор, - сказала министр юстиции Юдит Варга. - Наши люди также следят за европейскими событиями, и их реакция на процедуру по 7 статье состоит в том, что они поддерживают политику венгерского правительства по Европе и всем вопросам, связанным с верховенством права. Избиратели знают, что венгерское национально-консервативное правительство делает всё на благо венгерского народа. Полученный им мандат из более чем трех миллионов голосов заслоняет всё остальное и на всё даёт правильные ответы».

Больше всего в ЕС Скандинавские страны и Нидерланды критикуют Венгрию за отход от демократии и общих норм. Датский министр иностранных дел назвал сомнительной политическую обстановку перед выборами. Но ожидается, что дисциплинарная процедура против Будапешта не приведет к санкциям против него или к урегулированию взаимных разногласий. 

Даниэль Хегедуш, , считаетЮ что и нынешние слушания в Брюсселе этого не приблизили. 

«За последние почти 4 года такие слушания, как нынешние, практически ни к чему не привели, - сказал аналитик Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедуш. - Я бы не сказал, что они бесполезны  - они всегда служили рычагом для оказания некоторого давления на правительства в Европейском союзе, будь то венгерское или польское».

Тем временем ЕС утвердил так называемый "механизм бюджетной увязки". Он может лишить Венгрию финансирования, если она не будет бороться с коррупцией. Евросоюзу также нужна от венгерского правительства добрая воля и подчинения большинству для введения очередного пакета санкций против Москвы. Пока же Будапешт блокирует эмбарго на поставки из России нефти.