Текстовая трансляция Euronews | Россияне наступают в Донбассе, украинцы контратакуют под Харьковом

Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование "ухудшающейся в связи с агрессией России ситуации с правами человека" в Украине.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина ведёт переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов ВСУ, заблокированных на "Азовстали".

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ускоренном выделении 40 миллиардов долларов Украине после того, как сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Полл потребовал внести в текст пункт о назначении специального инспектора, который следил бы за использованием средств. Новое голосование состоится на следующей неделе. Ранее нижняя палата Конгресса уже одобрила пакет помощи Украине.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает не только против потенциального вступления Украины в НАТО, но и членства в ЕС, поскольку на фоне масштабных военных поставок Киеву в Москве "не видят большой разницы" между двумя организациями.