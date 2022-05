Текстовая трансляция Euronews | Россияне наступают в Донбассе, украинцы контратакуют под Харьковом

ФОТО: мирные жители укрываются в подвале дома в Северодонецке (Луганская область).

With no power, water, cellphone coverage or access to news, remaining residents in the Ukrainian city of Severodonetsk shelter in basements, hoping to survive as battles rage nearby https://t.co/YVjd39yrJEpic.twitter.com/S7dWuFaDKh