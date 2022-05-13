Текстовая трансляция Euronews | Россияне наступают в Донбассе, украинцы контратакуют под Харьковом

Текстовая трансляция Euronews | Россияне наступают в Донбассе, украинцы контратакуют под ХарьковомКомментарии
Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование "ухудшающейся в связи с агрессией России ситуации с правами человека" в Украине.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина ведёт переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов ВСУ, заблокированных на "Азовстали".
Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ускоренном выделении 40 миллиардов долларов Украине после того, как сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Полл потребовал внести в текст пункт о назначении специального инспектора, который следил бы за использованием средств. Новое голосование состоится на следующей неделе. Ранее нижняя палата Конгресса уже одобрила пакет помощи Украине.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает не только против потенциального вступления Украины в НАТО, но и членства в ЕС, поскольку на фоне масштабных военных поставок Киеву в Москве "не видят большой разницы" между двумя организациями.
ФОТО: мирные жители укрываются в подвале дома в Северодонецке (Луганская область).
With no power, water, cellphone coverage or access to news, remaining residents in the Ukrainian city of Severodonetsk shelter in basements, hoping to survive as battles rage nearby https://t.co/YVjd39yrJEpic.twitter.com/S7dWuFaDKh— WSJ Photos (@WSJphotos) May 12, 2022
ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова: конституция не запрещает принятие в состав России субъекта, являющегося частью другого государства.
Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключённого международного договора.
В среду российская администрация оккупированной Херсонской области заявила о намерении обратиться к президенту Путину с просьбой принять украинский регион в состав России.
В утренней сводке Генштаба Украины сообщается о ведении основных боёв на донецком, лиманском и бахмутском направлениях. Россияне применяют стратегическую авиацию, пытаясь установить контроль над мариупольским заводом "Азовсталь". На слобожанском направлении (Харьковская область) ведётся перегруппировка российских сил. Также в военном органе утверждают, что Россия перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии.
ФОТО: взрыв на металлургическом комбинате "Азовсталь".
An explosion at the Azovstal steelworks in the Ukrainian port city of Mariupol https://t.co/Tr608NCOdE 📷 Alexander Ermochenko pic.twitter.com/7ougT9GTeq— Reuters Pictures (@reuterspictures) May 12, 2022
Reuters со ссылкой на министра экономики Украины Сергея Марченко: Украина потратила на войну 8,3 миллиарда долларов. По словам чиновника, средства, заложенные на развитие, направлялись, в частности, на закупки вооружений и экстренную помощь внутренне перемещённым лицам. В апреле украинское государство получило лишь 60% запланированных налоговых поступлений.