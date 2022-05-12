Путин обвинил Запад в провоцировании глобального кризиса

Дальнейшие антироссийские санкции спровоцируют глобальный кризис и приведут к труднообратимым последствиям для беднейших государств мира и для стран Европейского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Вину за последствия ограничительных мер, направленных против России, Путин возложил на Запад.

Владимир Путин, президент России: "Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальными миром".

По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же, утверждает Путин, уверенно справляется с санкциями.

Владимир Путин, президент России: "В этом году ожидается хороший урожай. Сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России".

Тем временем Евросоюз и Япония, продемонстрировали единство позиций в том, что касается войны России против Украины. ЕС и Япония намерены продолжить оказывать санкционное давление на Россию. В ходе пресс-конференции по итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила озабоченность и российско-китайскими отношениями:

"Я хочу сказать о России, которая сегодня представляет собой самую прямую угрозу мировому порядку с ее варварской войной против Украины, тревожащими нас связями с Китаем и призывом к новым непредсказуемым международным отношениям".

Япония и ЕС заявили, что будут укреплять сотрудничество.