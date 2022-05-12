В НАТО обещают тепло принять Финляндию

Финляндию тепло примут в НАТО, если она подаст соответствующую заявку. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пообещав, что процесс вступления будет быстрым. По последним опросам, три четверти граждан этой страны, поддерживают присоединение к блоку, в котором видят гарантии безопасности.

Маарит Мартела, пенсионерка: "Это, конечно, обеспечит нам безопасность. Вот почему я хочу, чтобы мы были в НАТО. Я думаю, что мы должны были вступить в НАТО еще в 1990-х годах, когда появилась такая возможность".

Ник Патерсон, предприниматель:"Мы остались одни в 1939 году, мы не хотим снова остаться одни. Каждый ветеран, который сражался и пережил Зимнюю войну, говорил: "Никогда больше не оставайтесь одни".

Некоторые эксперты высказывают опасения, что дальнейшее расширение НАТО отдалит перспективы мирного урегулирования в регионе. Об этом говорят и в Кремле.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:"Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное наш европейский, евразийский континент, более стабильным и безопасным. Есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. То есть НАТО движется в нашу сторону".

О возможном вступлении в НАТО в финском руководстве заговорили на фоне российского вторжения в Украину. Как ожидается, формальное решение будет принято в воскресенье. В Москве заявили, что будут вынуждены предпринять ответные шаги для купирования угроз своей национальной безопасности.