Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцами

Президент РФ Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова Сергея Лаврова о евреях.

Первая леди США Джилл Байден выразит поддержку женщинам и детям Украины, пострадавшим от российской агрессии. В четверг она отправилась в Румынию и Словакию, где встретится с украинскими беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Финляндия готова к тому, что РФ может перекрыть импорт природного газа. Финское правительство в конце апреля объявило, что не намерено выполнять требование Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Это означает, что уже в июне Россия может прекратить поставки в Финландию, как это было сделано ранее в отношении Польши и Болгарии.

В полку "Азов" утверждают, что российские войска продолжают штурм "Азовстали" с использованием авиации, артиллерии и пехоты.

Великобритания ввела санкции против компании Evraz.