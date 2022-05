Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцами

Джилл Байден отправилась в Европу, где встретится с беженцами из Украины.

"Направляюсь в Румынию и Словакию, где проведу День матери с украинскими матерями и детьми, которые были вынуждены оставить свои дома из-за путинской войны", - написала Байден в Твиттере.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.