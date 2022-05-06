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Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцами

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Джилл Байден отправляется в Европу, где встретится с беженцами из Украины
Джилл Байден отправляется в Европу, где встретится с беженцами из Украины   -   Авторское право  Susan Walsh/AP

Президент РФ Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова Сергея Лаврова о евреях.

Первая леди США Джилл Байден выразит поддержку женщинам и детям Украины, пострадавшим от российской агрессии. В четверг она отправилась в Румынию и Словакию, где встретится с украинскими беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Финляндия готова к тому, что РФ может перекрыть импорт природного газа. Финское правительство в конце апреля объявило, что не намерено выполнять требование Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Это означает, что уже в июне Россия может прекратить поставки в Финландию, как это было сделано ранее в отношении Польши и Болгарии.

В полку "Азов" утверждают, что российские войска продолжают штурм "Азовстали" с использованием авиации, артиллерии и пехоты.

Великобритания ввела санкции против компании Evraz.

09:03

По данным на 6 мая в результате российской агрессии в Украине погибли 223 ребенка, пострадали - 408, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Отмечается, что точное число погибших и раненых установить в данный момент невозможно из-за активных боевых действий на территории страны.

08:46

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за сутки эвакуировали из Мариуполя 518 человек, включая 67 детей, передает ТАСС со сссылкой на штаб территориальной обороны республики.
 

08:35

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай пишет, что город Попасная практически уничтожен российскими войсками. "Бои продолжаются непрерывно", - отметил Гайдай, прикрепив к записи видео с беспилотника, на котором виден масштаб разрушений.

08:16

Информационное агентство Reuters опубликовало расследование, посвященное убийствам и пыткам жителей города Буча, в котором сообщается, какие еще воинские части РФ, кроме уже упоминавшихся ранее, находились в городе. К военным преступлениям, согласно показаниям местных жителей и найденным документам, причастны также подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.

07:35

В ночь на пятницу российская армия обстреляла населенные пункты Днепропетровской области, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко. По предварительным данным, жертв нет.

"Ночь неспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело", - написал Резниченко в телеграм-канале в пятницу утром.

07:19

Джилл Байден отправилась в Европу, где встретится с беженцами из Украины.

"Направляюсь в Румынию и Словакию, где проведу День матери с украинскими матерями и детьми, которые были вынуждены оставить свои дома из-за путинской войны", - написала Байден в Твиттере.

День матери широко отмечается в США в первое воскресенье мая. Джилл Байден в этот день выразит поддержку украинским женщинам и детям, пострадавшим от российской агрессии.

С начала российского вторжения более 840000 украинцев бежали в Румынию, сейчас в стране остается около 80000 беженцев. В Словакию прибыло чуть более 380 000 беженцев.

07:12

Российские военные продолжают блокировать подразделения ВСУ в районе "Азовстали", сообщили  в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации [противник] возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсетях.

06:44

Сегодня возобновляется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, сообщила в соцсетях вице-премьер Украины Ирина Верещук. Автобусы из захваченного российской армией города отправятся в Запорожье в полдень.