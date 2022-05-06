Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцами

Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцамиКомментарии
Президент РФ Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова Сергея Лаврова о евреях.
Первая леди США Джилл Байден выразит поддержку женщинам и детям Украины, пострадавшим от российской агрессии. В четверг она отправилась в Румынию и Словакию, где встретится с украинскими беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.
Финляндия готова к тому, что РФ может перекрыть импорт природного газа. Финское правительство в конце апреля объявило, что не намерено выполнять требование Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Это означает, что уже в июне Россия может прекратить поставки в Финландию, как это было сделано ранее в отношении Польши и Болгарии.
В полку "Азов" утверждают, что российские войска продолжают штурм "Азовстали" с использованием авиации, артиллерии и пехоты.
Великобритания ввела санкции против компании Evraz.
По данным на 6 мая в результате российской агрессии в Украине погибли 223 ребенка, пострадали - 408, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Отмечается, что точное число погибших и раненых установить в данный момент невозможно из-за активных боевых действий на территории страны.
Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за сутки эвакуировали из Мариуполя 518 человек, включая 67 детей, передает ТАСС со сссылкой на штаб территориальной обороны республики.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай пишет, что город Попасная практически уничтожен российскими войсками. "Бои продолжаются непрерывно", - отметил Гайдай, прикрепив к записи видео с беспилотника, на котором виден масштаб разрушений.
Информационное агентство Reuters опубликовало расследование, посвященное убийствам и пыткам жителей города Буча, в котором сообщается, какие еще воинские части РФ, кроме уже упоминавшихся ранее, находились в городе. К военным преступлениям, согласно показаниям местных жителей и найденным документам, причастны также подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.
When 50-year-old engineer Vitalii Zhyvotovskyi returned to Bucha after Russian soldiers retreated, much of his home, which they'd occupied, was burned out. In his destroyed living room, Russian soldiers left a pile of documents. Not much else was left: https://t.co/zGod1F3Anipic.twitter.com/mcmGvu7ErV— Reuters (@Reuters) May 5, 2022
В ночь на пятницу российская армия обстреляла населенные пункты Днепропетровской области, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко. По предварительным данным, жертв нет.
"Ночь неспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело", - написал Резниченко в телеграм-канале в пятницу утром.
Джилл Байден отправилась в Европу, где встретится с беженцами из Украины.
"Направляюсь в Румынию и Словакию, где проведу День матери с украинскими матерями и детьми, которые были вынуждены оставить свои дома из-за путинской войны", - написала Байден в Твиттере.
On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.— Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022
I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.
День матери широко отмечается в США в первое воскресенье мая. Джилл Байден в этот день выразит поддержку украинским женщинам и детям, пострадавшим от российской агрессии.
С начала российского вторжения более 840000 украинцев бежали в Румынию, сейчас в стране остается около 80000 беженцев. В Словакию прибыло чуть более 380 000 беженцев.
Российские военные продолжают блокировать подразделения ВСУ в районе "Азовстали", сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
"В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации [противник] возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсетях.
Сегодня возобновляется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, сообщила в соцсетях вице-премьер Украины Ирина Верещук. Автобусы из захваченного российской армией города отправятся в Запорожье в полдень.