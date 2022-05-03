Текстовая трансляция Euronews | Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщается об одном погибшем.

Сегодня, как ожидается, продолжится эвакуация мирных жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне более 100 мирных жителей, эвакуированных с "Азовстали", прибыли в Запорожье.

УЕФА отстранила российские клубы от участия в футбольных еврокубках.

Установлен первый подозреваемый в убийствах и пытках мирных жителей Бучи. По данным Генпрокуратуры Украины, это командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области Сергей Колоцей.

Венгрия, Австрия и Словакия решили не препятствовать введению эмбарго на российские энергоносители.