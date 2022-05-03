Текстовая трансляция Euronews | Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Текстовая трансляция Euronews | Россия нанесла ракетный удар по ОдессеКомментарии
Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщается об одном погибшем.
Сегодня, как ожидается, продолжится эвакуация мирных жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне более 100 мирных жителей, эвакуированных с "Азовстали", прибыли в Запорожье.
УЕФА отстранила российские клубы от участия в футбольных еврокубках.
Установлен первый подозреваемый в убийствах и пытках мирных жителей Бучи. По данным Генпрокуратуры Украины, это командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области Сергей Колоцей.
Венгрия, Австрия и Словакия решили не препятствовать введению эмбарго на российские энергоносители.
Президент Украины Владимир Зеленский об обстреле Одессы и гибели подростка:
Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют.
Президент Украины Владимир Зеленский о гуманитарных коридорах на вторник в вечернем обращении:
Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Ожидаем также движение гуманитарными коридорами из Бердянска, Токмака, Васильевки.
Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 375 млн долларов.
Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Украине будут переданы приборы ночного видения, дроны и бронированные автомобили. Британский премьер, как ожидается, выступит во вторник перед Радой по видеосвязи.
Ранее Великобритания направила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и пять комплексов ПВО, а также боеприпасы.
Спасательный департамент Эстонии направит в Украину пять саперов. На данный момент, как сообщает портал новостей ERR, ведутся переговоры эстонской и украинской сторон для уточнения деталей. По словам советника центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонена, для начала Эстония отправит саперов на краткосрочную военную миссию, которая продлится около месяца.
"Безусловно, в Украину можно отправить людей, которые участвовали в миссии в Грузии, Африке или Афганистане, к счастью, людей хватает. Главное, чтобы члены миссии владели русским языком, без которого просто нельзя будет выполнять работу", - отметил Пугонен.
Власти Венгрии знали заранее о российских планах вторжения в Украину. Такое предположение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Она (Венгрия - ред.) почему-то считала, что может забрать часть территории. Этого не будет никогда. Победа будет за нами. А эта страна, которая себя так вела… увидим, какие последствия будут для этой страны по итогам войны", - заявил Данилов в эфире телемарафона.
Европейский союз рассмотрит сегодня шестой пакет санкций на заседании коллегии еврокомиссаров.
Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель объявил, что перечень российских банков, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT, будет расширен.
Обсуждается также частичное эмбарго на поставки нефти из России.
По данным разведки США, в середине мая Россия аннексирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР и попытается создать народную республику в Херсоне. Об этом на брифинге в Госдепартаменте заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.
"Согласно сообщениям, Россия планирует провести референдум о присоединении в середине мая", - цитирует Карпентера американский телеканал CNN.
Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в захваченных городах на востоке и юге Украины и заменяет их на лояльных Москве людей. Ограничивается доступ к интернету и сотовой связи в этих регионах, чтобы лишить жителей информации о происходящем.