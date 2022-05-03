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Текстовая трансляция Euronews | Россия нанесла ракетный удар по Одессе

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Центр приема беженцев в Запорожье
Центр приема беженцев в Запорожье   -   Авторское право  Evgeniy MaloletkaAP

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщается об одном погибшем.

Сегодня, как ожидается, продолжится эвакуация мирных жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне более 100 мирных жителей, эвакуированных с "Азовстали", прибыли в Запорожье.

УЕФА отстранила российские клубы от участия в футбольных еврокубках.

Установлен первый подозреваемый в убийствах и пытках мирных жителей Бучи. По данным Генпрокуратуры Украины, это командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области Сергей Колоцей. 

Венгрия, Австрия и Словакия решили не препятствовать введению эмбарго на российские энергоносители.

07:17

Президент Украины Владимир Зеленский об обстреле Одессы и гибели подростка: 

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют.

07:16

Президент Украины Владимир Зеленский о гуманитарных коридорах на вторник в вечернем обращении: 

Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Ожидаем также движение гуманитарными коридорами из Бердянска, Токмака, Васильевки.

07:15

Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 375 млн долларов.

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Украине будут переданы приборы ночного видения, дроны и бронированные автомобили. Британский премьер, как ожидается, выступит во вторник перед Радой по видеосвязи.

Ранее Великобритания направила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и пять комплексов ПВО, а также боеприпасы.

07:09

Спасательный департамент Эстонии направит в Украину пять саперов. На данный момент, как сообщает портал новостей ERR,  ведутся переговоры эстонской и украинской сторон для уточнения деталей. По словам советника центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонена, для начала Эстония отправит саперов на краткосрочную военную миссию, которая продлится около месяца.

"Безусловно, в Украину можно отправить людей, которые участвовали в миссии в Грузии, Африке или Афганистане, к счастью, людей хватает. Главное, чтобы члены миссии владели русским языком, без которого просто нельзя будет выполнять работу", - отметил Пугонен.

07:05

Власти Венгрии знали заранее о российских планах вторжения в Украину. Такое предположение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Она (Венгрия - ред.) почему-то считала, что может забрать часть территории. Этого не будет никогда. Победа будет за нами. А эта страна, которая себя так вела… увидим, какие последствия будут для этой страны по итогам войны", - заявил Данилов в эфире телемарафона.

06:55

Европейский союз рассмотрит сегодня шестой пакет санкций на заседании коллегии еврокомиссаров. 

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель объявил, что перечень российских банков, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT, будет расширен. 

Обсуждается также частичное эмбарго на поставки нефти из России.

06:49

По данным разведки США, в середине мая Россия аннексирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР и попытается создать народную республику в Херсоне. Об этом на брифинге в Госдепартаменте заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.

"Согласно сообщениям, Россия планирует провести референдум о присоединении в середине мая", - цитирует Карпентера американский телеканал CNN.

Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в захваченных городах на востоке и юге Украины и заменяет их на лояльных Москве людей. Ограничивается доступ к интернету и сотовой связи в этих регионах, чтобы лишить жителей информации о происходящем.