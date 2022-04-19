Гендерное равенство - залог роста ВВП

"Если вы хотите увеличить темпы экономического роста, обучайте девочек и расширяйте возможности женщин". Такие слова прозвучали из уст директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в беседе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Мы подсчитали, что если бы женщины имели такой же доступ к рынку труда, как и мужчины, ВВП США был бы на 5% выше, в Японии — на 9, в Индии — на 27, в Египте — на 34%. Хотите, чтобы страна, общество процветали? Добейтесь того, чтобы женщины могли вносить свой вклад в этот процесс".

"Хотите, чтобы страна, общество процветали? Добейтесь того, чтобы женщины могли вносить свой вклад в этот процесс". Кристалина Георгиева директор-распорядитель МВФ

Малала Юсуфзай, в свою очередь призвала правительства стран увеличить финансирование образовательных программ, уделяя особое внимание образованию девочек.

Малала Юсуфзай, лауреат Нобелевской премии мира:

"Мир переживает кризис детского образования. 130 миллионов девочек не посещают школу. Такие данные мы имели до пандемии. Из-за неё ещё миллионы и миллионы девочек рискуют не получить образование, так же, как и из-за проблем изменения климата и военных конфликтов".

После того, как в августе прошлого года талибы вернулись к власти в Афганистане, живущие там женщины и девочки лишились права на получение образования. Их регулярные акции протеста пока не принесли результатов.