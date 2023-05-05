Рост ради роста? Euronews узнал, почему ВВП - не абсолютный приоритет

Экономика не может расти только ради роста, цель - повышение благосостояния людей и бережное использование ресурсов. Эту тему в канун конференции Beyond Growth обсудили ведущие политики и активисты. Модератором дебатов в Брюсселе стала наш журналист Саша Вакулина.

Объем экономического производства в ЕCе в первые три месяца 2023 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, европейская экономика избежала рецессии в зимний период и даже немного набрала обороты. Но какова ситуация сейчас? Можно ли ее оценить, описать простым квартальным процентным изменением?

Экономический рост - понятие, часто используемое политиками. Но что оно означает на самом деле? Говоря простым языком, это - увеличение или уменьшение экономики страны за определенный период времени. Рост, отмечают эксперты, может быть положительным или отрицательным. Обычно он измеряется через валовой внутренний продукт, ВВП. Идея - в том, чтобы отразить стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике. ВВП, таким образом, - ключевой показатель ее общего состояния.

Но что, если перевернуть эту идею экономической модели и выйти за рамки роста? В этом случае мы получим совсем иной подход, где рост ради роста вынесен за скобки и где центральной становится концепция благосостояния, справедливого использования ресурсов и устойчивого развития.

Что нас ждет за рамками роста? В канун одноименной конференции Beyond Growth журналист Euronews Саша Вакулина обсудила эти вопросы с Филиппом Ламбертсом, сопредседателем группы "зеленых" в Европарламенте, Оливье де Шуттером, специальным докладчиком ООН по вопросам крайней бедности и прав человека, Аделаидой Шарлье, борцом за климатическую справедливость и права человека, и Сандрин Диксон-Деклев, сопредседателем Римского клуба.

На видео выше вы увидите дебаты в полном формате.