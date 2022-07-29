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Sci-tech

Huawei помогает европейским студенткам вырваться в бизнес-лидеры

 Damon Embling
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Huawei помогает европейским студенткам вырваться в бизнес-лидеры
Авторское право  euronews

Программа Sci-Tech представляет Летнюю школу в Праге, организованную компанией Huawei для молодых женщин из разных уголков Европы  (страны ЕС, Балканы, Украина). Пятидневный тренинг в этом году был посвящен преодолению гендерного разрыва в бизнесе – с акцентом на возможности лидерства в технологических компаниях.

Будущие революционерки

Эрреро Эсталайо, глава отдела равенства, многообразия и инклюзивности европейского отделения Huawei EU, ставит амбициозную задачу: "И в нашей компании Huawei, и на летних курсах мы стремимся дать женщинам инструменты и навыки, необходимые для того, чтобы они не только формировали, но и возглавляли цифровую революцию".

Статистика неумолима: сегодня в ЕС мужчин в информационных технологиях и коммуникаций намного больше. В прошлом году на пять мужчин в секторе приходилась одна женщина. А в мире бизнеса и финансов женщины занимают руководящие посты лишь в одной из десяти крупнейших компаний ЕС, котирующихся на бирже. Участницы слета в Праге уверены, что смогут изменить ситуацию.

Консолота приехала из Турина, она рассказывает, что мечтает профессионально заниматься проблемой устойчивого развития и защитой окружающей среды. "Климатический кризис должен рассматриваться как абсолютный приоритет, - считает она. - Но не будем у забывать, что устойчивое развитие имеет социальную составляющую, важно, чтобы никто не остался в стороне".

Ее подруга Олубукола прилетела в Прагу из Ирландии. Она уделяет вниманию равному доступу и недискриминации женщин с ограниченными возможностями и темным цветом кожи.

Справедливый баланс

Студентки находят поддержку среди успешных женщин. Каролин Рамаде, основательница и генеральный директор группы 50inTech, определяет задачи следующим образом: "Необходимо проводить политику лояльности, сокращать разрыв в оплате труда, добиваться справедливого карьерного роста и баланса между работой и личной жизнью".

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Подготовка презентации проекта платформы.Euronews

Консолата и Олубукола сообща разработали проект платформы для обучения и создания сетей. Ее цель - помочь малому бизнесу ориентироваться в строящемся цифровом мире. Презентация проекта в летней школе прошла прекрасно, девушки удостоены наград.

"Я чувствую огромную благодарность, - говорит Консолата на гала-ужине в роскошном интерьере Тройского дворца. - Жаль, что школа уже заканчивается, но я точно знаю, что это - начало чего-то по-настоящему большого!"