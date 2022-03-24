G7 и ЕС согласовали новые санкции против России

Страны «Большой семёрки» и Евросоюз согласовали комплекс новых санкций против России в ответ на продолжение войны на Украине. США объявили о внесении в чёрные списки депутатов Госдумы, а также руководителей целого ряда крупных оборонных и финансовых организаций, в частности, главы «Сбербанка» Германа Грефа. Одной из самых болезненных для России мер экономисты называют решение США распространить санкции на любые сделки с золотом, которые имеют отношение к Центробанку Российской Федерации.

Лондон также расширил чёрные списки, внеся туда десятки новых имён и названий организаций. Британские санкции распространяются теперь на «Альфа-банк», Германа Грефа, Олега Тинькова, руководителей «Газпрома», «Роснефти» и «Алросы», а также падчерицу главы МИДа Сергея Лаврова.

На саммите лидеры «Большой семёрки» и Евросоюза договорились наладить обмен информацией о случаях нарушения санкций против России. Кроме того, они грозят ответными мерами против тех, кто будет пытаться обойти ограничения.

МИД России назвал такие меры «экономической войной». Москва заявляет, что американские санкции могут полностью обрушить отношения России и США.