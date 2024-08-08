Россияне в "нейтральном статусе" не говорят о политике на Играх

By Euronews

"Они не сказали ни слова против войны, то есть они даже не выступили за мир", — украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих раскритиковала решение МОК о допуске россиян.

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15 российских спортсменов принимают участие в Олимпийских в "нейтральном" статусе.

Демонстрация российского флага и исполнение гимна РФ запрещены из-за российского вторжения в Украину. Российским спортсменам, которые публично поддержали войну, Международный олимпийский комитет отказал в допуске.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали теннисного турнира в женском парном разряде.

Активисты говорят, что в начале полномасштабной войны Шнайдер ставила отметки "нравится" публикациям российских пропагандистов. На сайте министерства молодежи и спорта Украины этому посвящена специальная страница.

На пресс-конференции в Париже журналист попытался узнать у Дианы, сожалеет ли она об этом и изменились ли ее взгляды.

"В феврале 2022 года вы поставили отметку "нравится" двум публикациям в "Инстаграм"..

Диана Шнайдер: "Я не буду здесь ничего отвечать про политику".

"Хорошо, мой вопрос был только в том, жалеете ли вы об этом и изменилась ли ваша позиция или нет".

Диана Шнайдер: "Нет, никаких комментариев по этому поводу. Я здесь, чтобы говорить о теннисе и моей игре сегодня".

В результате российской военной агрессии около 500 украинских спортсменов были убиты, тысячи тренеров и атлетов ушли на фронт.

Многие спортсмены, приехавшие в Париж, много раз были вынуждены прерывать свои тренировки в Украине из-за российских ударов и воздушной тревоги, некоторые спортсмены жили в оккупации.

"Мы все прекрасно знаем, откуда на самом деле взялись эти спортсмены. Они не сказали ни слова против войны, то есть они даже не выступили за мир. Вот почему я думаю, что это очень плохо, потому что Олимпийские игры - это про мир. И все войны всегда прекращаются на какое-то время, но Россия не остановилась, были массированные атаки на украинские города во время этих игр. Как можно допустить террориста к участию в соревнованиях за мир?", — заявила Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка, завоевавшая золотую медаль в Париже по прыжкам в высоту.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов.