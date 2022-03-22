Война на Украине. День 27-й. Текстовая трансляция.

Россия передала Международному Красному Кресту данные о более чем 500 украинских военнопленных. Их намерены обменять на солдат российской армии, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее примерно о таком же количестве плененных военнослужащих РФ говорили и с украинской стороны.

По данным Минобороны Украины, в ходе боевых действий на Украине погибли более 15 тысяч российских военнослужащих.

Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения, сообщает ООН. Свои дома покинули более 10 миллионов жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, свыше 3,3 млн бежали в соседние страны.

Вопросы статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на общенародный референдум, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Военное положение на Украине продлено до 25 апреля.