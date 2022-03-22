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Война на Украине. День 27-й. Текстовая трансляция.

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Киев. Выбитые взрывной волной стекла в доме
Киев. Выбитые взрывной волной стекла в доме   -   Авторское право  Vadim Ghirda/AP

Россия передала Международному Красному Кресту данные о более чем 500 украинских военнопленных. Их намерены обменять на солдат российской армии, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее примерно о таком же количестве плененных военнослужащих РФ говорили и с украинской стороны.

По данным Минобороны Украины, в ходе боевых действий на Украине погибли более 15 тысяч российских военнослужащих.

Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения, сообщает ООН. Свои дома покинули более 10 миллионов жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, свыше 3,3 млн бежали в соседние страны.

Вопросы статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на общенародный референдум, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Военное положение на Украине продлено до 25 апреля.

09:25

Эвакуация жителей Мариуполя во вторник осуществляется по трем гуманитарным коридорам, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Мы работаем над эвакуацией. Из Мариуполя до города Запорожье сегодня будут работать три маршрута", - сказала Верещук на брифинге.

08:57

"С начала проведения специальной военной операции уничтожены 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

07:50

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщает, что 21 марта работало 7 коридоров, "через которые удалось спасти 8057 человек". По данным вице-премьера, из осажденного российской армией Мариуполя смогли выехать более трех тысяч граждан.

07:38

Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

07:32

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года, говорится в пресс-релизе агентства.

Решение последовало за запретом со стороны Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.

9 марта агентство S&P сообщило о приостановке коммерческой деятельности в России.

07:23

Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на продукцию и услуги в России в связи с ситуацией на Украине, говорится в опубликованном во вторник заявлении. В тексте отмечается, что корпорация также приостанавливает инвестиции на российском рынке.

07:15

Япония выразила "суровый протест" в связи с решением РФ о прекращении переговоров по мирному договору. 

"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в японском парламенте.

Накануне в МИД РФ заявили, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией санкций в отношении России. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией.

Российская сторона также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, передает ТАСС.

07:10

В Госдепартаменте США следят за ситуацией вокруг Мариуполя, а также проверяют поступающую информацию о возможных военных преступлениях со стороны РФ, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Несмотря на мирные инициативы со стороны президента Зеленского, Россия не демонстрирует желания дипломатическим путем урегулировать конфликт, отметил Прайс.

06:49

Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули более 10 миллионов жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, сообщает ООН. Более 3,3 млн человек бежали в соседние страны.