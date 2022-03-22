Война на Украине. День 27-й. Текстовая трансляция.Комментарии
Россия передала Международному Красному Кресту данные о более чем 500 украинских военнопленных. Их намерены обменять на солдат российской армии, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее примерно о таком же количестве плененных военнослужащих РФ говорили и с украинской стороны.
По данным Минобороны Украины, в ходе боевых действий на Украине погибли более 15 тысяч российских военнослужащих.
Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения, сообщает ООН. Свои дома покинули более 10 миллионов жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, свыше 3,3 млн бежали в соседние страны.
Вопросы статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на общенародный референдум, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Военное положение на Украине продлено до 25 апреля.
Эвакуация жителей Мариуполя во вторник осуществляется по трем гуманитарным коридорам, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Мы работаем над эвакуацией. Из Мариуполя до города Запорожье сегодня будут работать три маршрута", - сказала Верещук на брифинге.
"С начала проведения специальной военной операции уничтожены 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщает, что 21 марта работало 7 коридоров, "через которые удалось спасти 8057 человек". По данным вице-премьера, из осажденного российской армией Мариуполя смогли выехать более трех тысяч граждан.
Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года, говорится в пресс-релизе агентства.
Решение последовало за запретом со стороны Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.
9 марта агентство S&P сообщило о приостановке коммерческой деятельности в России.
Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на продукцию и услуги в России в связи с ситуацией на Украине, говорится в опубликованном во вторник заявлении. В тексте отмечается, что корпорация также приостанавливает инвестиции на российском рынке.
Япония выразила "суровый протест" в связи с решением РФ о прекращении переговоров по мирному договору.
"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в японском парламенте.
Накануне в МИД РФ заявили, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией санкций в отношении России. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией.
Российская сторона также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, передает ТАСС.
В Госдепартаменте США следят за ситуацией вокруг Мариуполя, а также проверяют поступающую информацию о возможных военных преступлениях со стороны РФ, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Несмотря на мирные инициативы со стороны президента Зеленского, Россия не демонстрирует желания дипломатическим путем урегулировать конфликт, отметил Прайс.
Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули более 10 миллионов жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, сообщает ООН. Более 3,3 млн человек бежали в соседние страны.