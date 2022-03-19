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Бразилия

Бразильский суд заблокировал Telegram

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Бразильский суд заблокировал Telegram
Авторское право  KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP or licensors

Основатель Telegram Павел Дуров принес властям Бразилии извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране. Он попросил суд отложить блокировку. Случившееся Дуров связал с неполадками в работе электронной почты.

В пятницу судья Верховного суда Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу федеральной полиции. Причина - "игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений". Правосудие посчитало недопустимым, что компания Telegram работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, это "абсолютно несовместимо с действующим конституционным порядком", заявил судья.

Он обязал всех интернет-провайдеров заблокировать работу Telegram. За неисполнение решения им грозит штраф 100 тысяч реалов (около 20 тысяч евро).

Президент Бразилии, в телеграм-канале которого насчитывается более миллиона подписчиков,назвал решение судьи о блокировке мессенджера "печальным".