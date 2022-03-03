МУС начинает расследование возможных военных преступлений на Украине

Международный уголовный суд начал расследование возможных военных преступлений в ходе российского вторжения на Украину: прокурор организации Карим Хан заявил о начале работы по сбору доказательств. По его словам, с призывом начать следствие обратились представители почти четырёх десятков стран-членов.

Так, в Amnesty International назвали вторжение России "агрессией" и "катастрофой для прав человека", представители организации говорят о многочисленных ударах по гражданским объектам, в том числе жилым домам, больницам, учебным заведениям.

В Москве категорически отрицают подобные обвинения, заявляя, что наносят удары только по военным целям и высокоточным оружием.

В любом случае наблюдатели полагают, что активность Суда будет лишь формальной.

Тейс Баукнехт, амстердамский Институт исследований войны, Холокоста и геноцида:

"МУС должен преследовать тех, кто несет наибольшую ответственность за злодеяния, поэтому ожидается, что он поднимется до самых высоких уровней. Но вероятность того, что в его руках окажется президент России или какой-либо другой высокопоставленный чиновник или военный, например, невысока. Россия не признаёт суд, не сотрудничает с ним. У суда нет правоприменительных полномочий, у него нет полицейских, которые могли бы пойти и задержать человека".

При этом участниками МУС не являются ни Россия, ни Украина: обе страны подписали Римский статут, но так и не ратифицировали его. При этом в 2014-м Украина признала юрисдикцию суда, а Россия в 2016-м отказалась от участия в Римском статуте.