Евросоюз винит Россию за продовольственный кризис

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности обвинил Россию в нагнетании глобального продовольственного кризиса своими действиями на Украине. Жозеп Боррель сказал, что российские военные уничтожают запасы пшеницы и не позволяет судам доставлять зерно за границу:

«Они создают нехватки. Они бомбят украинские города и провоцируют голод в мире».

На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС не смогли выработать общую позицию о возможности введения против России нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Против этого выступают такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия, которые сильно зависят от российских энергоресурсов. В качестве альтернативы рассматривалось введение тарифов на импорт российской нефти вместо прямого запрета на её поставки.

«Технические детали могут быть готовы в ближайшее время, - сказал сотрудник брюссельского института Bruegel Симоне Тальяпьетра. - По-моему самое важно - это наличие политической воли и общее стремление добиться нужного нам результата. Думаю, Евросоюз ускорит движение в этом направлении уже в ближайшие недели. И, честно говоря, я думаю, что мы должны это сделать. Сейчас уже поздно. Мы должны были сделать это вчера, а не завтра».

К главам МИД присоединился Генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Они обсудили участие Евросоюза в сборе доказательств для будущего расследования военных преступлений территории. ЕС объявил, что вместе с украинскими властями и МУС начинает этот деликатный процесс, который может завершиться трибуналом над виновными.