Россияне и белорусы не выступят на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх.

Всего за несколько часов до этого было сказано, что они смогут выступить в Пекине в нейтральном статусе. Как объяснили в МПК, своё решение руководство поменяло по двум причинам:

Во-первых, сразу несколько национальных команд и спортсменов отказались соревноваться с россиянами и белорусами, что "поставило под угрозу проведение Паралимпиады".

Во-вторых, "ситуация в олимпийской деревне обостряется и обеспечение безопасности спортсменов становится невозможным", - говорится в официальном заявлении.

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал решение "необоснованным, противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов". Там посетовали на то, что в итоге виновниками политических конфликтов оказались именно паралимпийцы. В комитете добавили, что оставляют за собой право оспаривать незаконное решение в спортивных и иных судебных инстанциях.