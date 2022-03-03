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мир

Миллион украинских беженцев

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 Viktoria Sinkevich
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Миллион украинских беженцев
Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

С момента начала военных действий России на Украине, из страны бежало более 1 миллиона человек, что по информации Организации Объединенных Наций, стало самым быстрым переселением в этом столетии.

Более 2% населения Украины, вынужденно покинуло свои дома менее чем за неделю.

Массовую эвакуацию можно было наблюдать в Харькове, где жители, отчаянно пытавшиеся спастись от падающих снарядов и бомб, толпами стекались на железнодорожный вокзал города и втискивались в поезда, не всегда зная, куда они направляются.

В своем видео обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать сопротивление. Он поклялся, что у захватчиков "не будет ни одного спокойного момента", и назвал российских солдат "растерянными детьми, которых использовали".