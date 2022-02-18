Патрик Шаппатт: есть ли будущее у политической карикатуры?

"Берегись, карикатура!" - так называется выставка работ известного швейцарского карикатуриста Патрика Шаппатта в Женеве.

В начале XXI века, убеждены организаторы (муниципалитет кантона Женева, Музей изящных искусств Локля) и сам художник, как никогда актуальны вопросы: можно ли смеяться абсолютно над всем? Следует ли защищать право на существование политической сатиры в сегодняшнем всё более напряжённом контексте?

Представленные в выставочном зале работы Шаппатта призваны помочь зрителям задуматься нам тем, что будет, если карикатуриста лишить свободы провоцировать, будить в обществе гражданское сознание?

Посетительница на выставке "Берегись, карикатура!" в Женеве, февраль 2022 г. Euronews

Патрик Шаппатт - от иллюстраций до анимационной документалистики

Патрику Шаппатту 54 года, в его творчестве как в призме отразились основные тенденции и проблемы политической карикатуры.

Он родился в Бейруте. Сын швейцарца и ливанки, до пяти лет мальчик жил в Сингапуре, затем переехал с родителями в Женеву. Едва достигнув совершеннолетия, Патрик Шаппатт начинает сотрудничать в качестве иллюстратора с ведущими швейцарскими изданиями: La Suisse, l'Hebdo, Tribune de Genève и Die Weltwoche. В середине 90-х уезжает в США, где его карикатуры публикуют Herald Tribune и The New York Times, а комиксы печатает Newsweek. Журналистику комиксов - иллюстрированные репортажи на злободневные темы, главным героем которых выступает сам художник, он открывает для себя в Нью-Йорке. Так Шаппатт рассказывает миру о войне в Газе (2009), о трущобах Найроби (2010), о "марас" - наводящих ужас незаконных вооружённых формированиях в Гватемале (2012), об американских тюрьмах для смертников (2016).

Последний репортаж в пяти эпизодах, опубликованный The New York Times и l'Hebdo, превращается - в сотрудничестве с его спутницей, известным журналистом-расследователем Анной-Фредерикой Видманн - в выставку Windows on Death Row. Ставящая острые вопросы о будущем смертной казни в США, экспозиция объедет ведущие мегаполисы США, будет показана в Швейцарии и Бельгии.

Палестинский художник Хани Аббас - гость выставки Патрика Шаппатта, февраль 2022 г. Euronews

В течение 30-летней карьеры Патрик Шаппатт не перестаёт искать новые жанры. После его поездки в южный Ливан, в 2011 году выходит документальный анимационный фильм "Смерть в поле", в котором рассказаны истории ливанцев, пострадавших из-за неразорвавшихся кассетных боеприпасов времён Гражданской войны.

Сегодня в его активе - сотрудничество с ведущими информационно-политическими и сатирическими изданиями Европы и Америки: Der Spiegel, Le Temps, Canard enchaîné, Boston Globe и Courrier international, несколько престижных для професии премий. Так, он становится первым неамериканцем, трижды удостоенным премии Томаса Наста, которую присуждает Американский зарубежный пресс-клуб. Шаппатт получает приз зрительских симпатий от швейцарского сатирического журнала Nebelspalter; в 2020 году Фонд Женевы присуждает ему ежегодную премию "За приверженность свободе печати и самовыражения".

Патрик Шаппатт "Гендерные сложности" Euronews

Карикатура - искусство провоцировать?

За эти три десятилетия Патрик Шаппатт, как и многие другие художники, неоднократно сталкивался с нападками на сатирические рисунки. Он был потрясён ожесточённой реакцией мусульманскоо мира на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten 30 сентября 2005 года. Публикация 12 карикатур привела к настоящему межкультурному противостоянию: ряд арабских стран порвали с Данией отношения, на художников и газету подали в суд за богохульство, некоторым из авторов неоднократно угрожали смертью (на Курта Вестергаарда было даже предотвращено покушение).

7 января 2015 года мир содрогнулся, узнав о террористическом нападении на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, основным мотивом которого послужила публикация в начале 2013 года комикса о жизни пророка. 12 сотрудников редакции, в том числе ведущие карикатуристы, погибли.

В эпоху растущей самоцензуры и политкорректности над карикатурой нависла серьёзная опасность : всё чаще стали слышаться призывы к художникам сложить карандаши, которые в XIX веке сравнивали с оружием.

Патрик Шаппатт "Умерли от смеха" - посвящение убитым карикатуристам Charlie Hebdo Euronews

Конец политической карикатуры в New York Times

На вопрос: должны ли быть у свободы прессы лимиты, Патрику Шаппатту самому пришлось ответить в 2019 году. После 20 лет сотрудничества с одной из ведущих американских газет, он, как и многие другие, был ошарашен решением редактора The New York Times Джеймса Беннета перестать публиковать с 1 июля политические карикатуры. Поводом стала перепечатка в конце мая карикатуры португальского художника Антониу Морейры Антунеша в журнале Expresso, изображавшей премьера Израиля Нетаньяху собакой-поводырем со звездой Давида на ошейнике, которая ведёт слепого президента США Дональда Трампа в кипе.

Патрик Шаппатт, "Дональд Трамп - президент США" Euronews

Публикация карикатуры вызвала бурю негодования в американской еврейской общине, постпред Израиля в ООН сравнил её с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Через несколько дней после публикации, редакция The New York Times квалифицировала карикатуру как "антисемитскую и оскорбительную", пообещав наказать ответственного редактора. 12 июня, на следующий день после решения Беннетта, Патрик Шаппатт опубликовал в швейцарской прессе трибуну.

Художник пишет, что всегда понимал: уникальная в своем роде свобода, дарованная политическому карикатуристу, неразрывно связана с хорошо развитым осознанием его личной, творческой и нравственной ответственности. И хотя он не может не сожалеть, что столько лет работы оказались уничтоженными из-за одного-единственного рисунка, дело, по его мнению, тут не столько в карикатурах, сколько в журналистике и свободе мнений как таковых. "Мы живем в мире, в котором стаи, присвоившие себе право вершить правый моральный суд, собираются в соцсетях с единственной целью - устроить «заваруху» и подвергнуть ту или иную редакцию едва ли не суду Линча", - отмечает Шаппатт.

Выставка Патрика Шаппатта в Женеве, февраль 2022 г. Euronews

Карикатуры - любимый объект агрессии, продолжает художник, и это напрямую связано с их природой: они сами постоянно "напрашиваются". Но они же способны действовать поверх барьеров и показывать сильным мира сего и их свите "что король-то голый". Карикатуристы из России, Венесуэлы и Никарагуа вынуждены из-за своей работы уезжать в эмиграцию, отмечает Патрик Шаппатт. В США в последние годы работы лишились лучшие перья страны, такие как Ник Андерсон (Nick Anderson) и Роб Роджерс (Rob Rogers), потому, что их издатели посчитали, что те слишком критично настроены по отношению к президенту Трампу.

Есть ли будущее у политической карикатуры?

Цель карикатуры - беспокоить, бередить умы, беспощадно препарировать реальность. Демократия немыслима без критического подхода и дебатов, но и свобода самовыражения художника должна быть неприкосновенна. Карикатуру, как и любое художественное произведение, не следует путать с реальностью, не следует забывать об эстетической дистанции, подчёркивает Патрик Шаппатт и его многочисленные рисунки. Именно потому, что она заставляет задуматься об окружающем мире, обличает и провоцирует сильные эмоции, карикатура должна продолжать существовать.

Патрик Шаппатт "Подростковый кризис: вчера и сегодня" Euronews

"Наверное, пришла пора нам тоже начать беспокоиться, - писал Шаппатт три года назад, реагируя на отказ The New York Times от сатирического рисунка. - И защищаться! Потому что политическая карикатура рождается вместе с демократией, но умирает она первой..."