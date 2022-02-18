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Мали

Франция выводит войска из Мали

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 Павел Барсуков
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Франция выводит войска из Мали
Авторское право  AFP

Французские войска покидают Мали: на фоне испортившихся отношений с военным руководством африканской страны Париж решил приостановить своё участие в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". Официально объявлено, что Бамако препятствует совместной деятельности.

Среди этих препятствий — отказ проводить выборы в сроки, намеченные самим же переходным правительством Мали, а также оплата услуг российской частной военной компании "Вагнер".

Нынешние власти Мали не скрывают, что по их мнению антитеррористические действия европейцев, остававшихся в стране около десятка лет, оказались малоэффективными.

Сулейман Дембеле, официальный представитель вооружённых сил:

"Действительно, вас это может беспокоить, но Мали не останется в одиночестве. Франция может уйти, европейские страны могут уйти, хоть я этого и не ожидаю. Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше".

Практически, именно присутствиев Мали "Вагнера" стало причиной резкого ухудшения отношений Бамако с европейскими странами. Ещё в прошлом году в ЕС весьма негативно высказывались о самой возможности прибытия российской ЧВК в Мали.

После того, как глава французского МИДа назвал власти Мали "нелегитимными" именно в контексте "Вагнера", в Бамако ответили высылкой французского посла.

После ухода французов там остаются подразделения нескольких стран, но в Европе заявляют о необходимости пересмотреть свою стратегию в регионе.