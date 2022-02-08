Премьер-министр Мали обвинил Францию в разделе африканской республики

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига обвинил Францию в разделении африканской республики. Он сделал это заявление во время 45-минутного выступления перед зарубежными послами. На нем премьер раскритиковал Париж за отказ вывести из региона войска и отметил, что партнеры должны уважать суверенитет друг друга:

"Были приняты нечестные и незаконные меры, целью которых было задушить Мали, сделать ее изгоем среди братских народов. Действующее правительство помнит 2013 год, когда французские власти запретили малийской армии занимать часть национальной территории. Да, мы помним это вмешательство. Сначала помогли оттолкнуть террористические группировки, а потом, когда все порадовались, началась операция по разделу Мали".

На фоне обострившегося конфликта между Парижем и Бамако последняя ищет помощи у Москвы. В январе правящая военная хунта подтвердила, что в Мали находятся несколько сотен "российских инструкторов", которых во французской прессе называют бойцами ЧВК Вагнер. По некоторым данным, они участвуют в столкновениях с джихадистами.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что "российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали".