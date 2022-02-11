Банк России повысил ключевую ставку из-за инфляции

Банк России на первом в текущем году заседании повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 9,5% годовых, объяснив свое решение высокой инфляцией. Регулятор не исключает изменения ставки до двузначного показателя.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что наиболее полный эффект от данного решения проявится во втором полугодии - начале будущего года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7%

Банк России за прошедший год повышал ставку семь раз подряд.

Набиуллина заявила, что ускорение годовой инфляции — это индикатор нарастающего перегрева экономики, а сложившаяся на рынке нехватка рабочей силы становится все более серьезным ограничением для экономического роста в России; и в таких условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить производство, но продолжит подстегивать спрос.