ЕЦБ обещает "нужные меры в нужное время", а пока будет следить за инфляцией

ЕЦБ обещает "нужные меры в нужное время", а пока будет следить за инфляциейКомментарии
"Нужные меры в нужное время" для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне пообещала президент Европейского центробанка Кристин Лагард.
Выступая на пленарном заседании Европейского парламента, посвященном годовому отчету ЕЦБ за 2021 год,
Лагард признала, что "инфляция резко выросла в последние месяцы и еще больше удивила в январе", но заверила, что среднесрочная цель - уровень инфляции в 2%.
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января составила рекордные 5,1%. По прогнозам ЕЦБ, в 2022 году она составит 3,5% и вдвое снизится в следующем году.
Резкий рост связан не только с пандемией, но и с повышением цен на энергоносители.