ЕЦБ обещает "нужные меры в нужное время", а пока будет следить за инфляцией

"Нужные меры в нужное время" для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне пообещала президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

Выступая на пленарном заседании Европейского парламента, посвященном годовому отчету ЕЦБ за 2021 год,

Лагард признала, что "инфляция резко выросла в последние месяцы и еще больше удивила в январе", но заверила, что среднесрочная цель - уровень инфляции в 2%.

Мы будем по-прежнему внимательно следить за поступающими данными и изучать их последствия для среднесрочного прогноза инфляции. Эти последствия станут ключевыми параметрами для нашей дальнейшей стратегии. Повышение ставки не произойдет до окончания нашей закупки чистых активов Кристин Лагард президент ЕЦБ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам января составила рекордные 5,1%. По прогнозам ЕЦБ, в 2022 году она составит 3,5% и вдвое снизится в следующем году.

Резкий рост связан не только с пандемией, но и с повышением цен на энергоносители.