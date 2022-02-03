Европа расследует серию кибератак на нефтеналивные терминалы

Бельгийская прокуратура начала расследование по поводу массированных кибератак против европейской портовой инфраструктуры и энергетических компаний.

В среду о вмешательстве хакеров сообщили в бельгийских Антверпене и Генте, а до того — в голландском Роттердаме и немецком Гамбурге. В результате на некоторое время работа нефтеналивных терминалов была парализована.

Кристоф Эртс, прокуратура Антверпена:

"Пока я не могу вдаваться в детали. Расследование пока ещё в разгаре, и любые комментарии пока преждевременны. Есть ли связь между нападениями, мы также пока выясняем. История с кибератаками, конечно же, — международная история, и мы, естественно, очень тщательно изучаем этот аспект. Именно поэтому было необходимо вмешательство федерального агенства по компьютерным преступлениям, именно они ведут расследование".

Ущерб оценивается как "незначительный", но некоторым компаниям пришлось объявить форс-мажор. При этом атаки произошли на фоне нового роста цен на энергоносители. Соответственно, даже незначительные задержки из-за атак повлияли на цены ещё больше.